Recadastramento de aposentados e pensionistas do TRT-RJ inicia em março - Divulgação

Recadastramento de aposentados e pensionistas do TRT-RJ inicia em marçoDivulgação

Publicado 22/02/2023 15:45 | Atualizado 22/02/2023 15:55

Rio - O recadastramento anual de aposentados e pensionistas do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), referente ao ano de 2023, será realizado entre 1º e 31 de março.

De acordo com o TRT-RJ, as orientações necessárias para o recadastramento serão enviadas em breve aos e-mails cadastrados no sistema Ergon on-line. Aqueles que precisarem atualizar algum dado, como e-mail, telefone ou endereço, podem fazer isso no site do tribunal.