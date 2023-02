Banco afirma que o sistema já foi restaurado - Divulgação

Publicado 25/02/2023 21:02 | Atualizado 25/02/2023 21:06

Clientes do Itaú registraram, nas redes sociais, problemas com transferências via Pix realizadas no aplicativo na tarde deste sábado (25). De acordo com usuários, não era possível receber o dinheiro enviado em transferências bancárias, mesmo quando o valor havia sido debitado.



A interrupção no processamento do Pix durou cerca de dez horas e o banco afirmou que o sistema já foi restaurado.



"Estamos temporariamente sem acesso às informações deste lançamento. Por favor, tente novamente mais tarde", informou uma mensagem no aplicativo, na área dos saldos do Pix.



Durante o dia, o Itaú respondeu para vários usuários no Twitter que o Pix estava indisponível e que estava atuando para normalizar.



"Sabemos que indisponibilidades geram transtornos e trabalhamos para minimizar que elas aconteçam", informou o banco. A orientação era para que o cliente aguardasse a operação voltar ao normal.



De acordo com o DownDetector, site que monitora redes sociais e aplicativos, as reclamações de usuários sobre o problema começou por volta das 11 horas da manhã deste sábado, com pico às 12h34.



Em resposta ao jornal "O Estado de S. Paulo", o banco afirmou que já resolveu a instabilidade. "O Itaú Unibanco informa que o sistema Pix já foi totalmente normalizado. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente."

Nas redes sociais, porém, usuários ainda falavam sobre dificuldades no sistema.

"Hoje fiz três pix pelo aplicativo do @itau . As pessoas que deveriam receber o repasse não receberam, nem o dinheiro voltou para a minha conta. Terminei tendo chateação com um dos supostos beneficiados por causa disso. Quero saber da devolução dos valores e normalização", escreveu uma usuária.

Outra internauta também questou sobre a devolução do dinheiro na sua conta: "Fiz um pix pelo Itaú de manhã e o dinheiro foi debitado da minha conta, mas o pix não chegou na conta de destino! @itau o dinheiro vai voltar pra minha conta?".