Dia dos Pais: veja dicas de presentes para todos os bolsos

O Dia dos Pais está se aproximando, e com ele, a busca pelo presente perfeito para homenagear sua figura paterna. Para ajudar nessa missão, O DIA preparou uma lista de opções para todos os bolsos, além de trazer informações sobre promoções e campanhas do varejo. Segundo pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), na última semana de julho, os os comerciantes cariocas relataram otimismo em relação às vendas para a data. A expectativa é de um crescimento de 4% nas vendas.



A seguir, confira as principais sugestões de presentes para a data que é considerada uma das mais importantes para o comércio no segundo semestre do ano.

Para pais modernos



Para os pais modernos que adoram tecnologia, a Americanas oferece opções como o Para os pais modernos que adoram tecnologia, a Americanas oferece opções como o Smartphone Samsung Galaxy A04E 64GB com tela de 6.5'', câmera dupla e selfie, por R$ 728,30. Outra alternativa é o Smartphone Samsung Galaxy A04E 64GB Octa-Core Tela 6.5'' Dual Chip 3GB RAM Câmera Dupla + Selfie 5MP - Preto, por R$ 728,30. Se, além de tecnológico, seu pai é daqueles que amam música, que tal presenteá-lo com o Galaxy Buds Pro , um fone de ouvido bluetooth? Ele está disponível por R$ 575,90.

Para os atletas



Se o seu pai é adepto de atividades físicas, a Tele Rio oferece o produto tecnológico da vez, o Smartwatch. Além de bonitos e funcionais, os relógios ajudam no acompanhamento da saúde e estimulam o pai na prática de exercícios. O Se o seu pai é adepto de atividades físicas, a Tele Rio oferece o produto tecnológico da vez, o Smartwatch. Além de bonitos e funcionais, os relógios ajudam no acompanhamento da saúde e estimulam o pai na prática de exercícios. O Smartwatch Mormaii , com GPS, está disponível por R$ 799,90 ou em oito parcelas sem juros de R$ 99,98. O Tênis Masculino Xtry também é uma opção para corridas, academia e caminhadas, e está com um preço especial de R$ 70,31 nas Americanas.

Para aqueles que amam churrasco



O pai brasileiro ama o famoso churrasco de domingo. Pensando naqueles que querem não apenas comer, mas preparar o churrasco, a Shoptime tem como opção a O pai brasileiro ama o famoso churrasco de domingo. Pensando naqueles que querem não apenas comer, mas preparar o churrasco, a Shoptime tem como opção a Churrasqueira Churrababy Inox 430 , por R$ 125.

Para pais 'gamers'



Segundo o gerente comercial da Tele Rio, Armando Asenjo, os videogames têm um aumento importante nas vendas nesta época do ano. A rede oferece Segundo o gerente comercial da Tele Rio, Armando Asenjo, os videogames têm um aumento importante nas vendas nesta época do ano. A rede oferece Playstation 5 com o jogo God Of War Ragnarock por R$ 4.199,90 em 15 vezes sem juros de R$ 279,99. Outra opção é o Monitor Gamer de 27 polegadas por R$ 1.699,90.

Para os que têm interesse no mercado financeiro

Expectativa dos lojistas



Com base na pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio, 70% dos lojistas no Rio de Janeiro estão confiantes em um movimento melhor do que no ano passado. Eles estimam que o preço médio dos presentes deve ficar entre R$ 110 e R$ 130 por pessoa.



Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, destacou a resiliência do comércio varejista carioca diante das circunstâncias econômicas atuais. Ele enfatizou que a atividade comercial enfrenta desafios diários, com diversos custos e variáveis, exigindo do comerciante habilidade para se adaptar e manter a estrutura organizacional em funcionamento.



"O lojista vai acompanhando a dinâmica das mudanças do mercado em compasso com os acontecimentos que recaem em seu ambiente operacional. No caso particular do Rio de Janeiro, existem componentes que indicam um quadro de recuperação tanto a nível municipal, quanto estadual. Além disso, regionalmente o nível de emprego vem crescendo, com reflexos sobre o aumento da renda e nas expectativas de consumo", ressaltou o presidente.



Gonçalves acredita que a performance de vendas esperada traz otimismo aos lojistas, tornando o início do segundo semestre mais promissor e com perspectivas de aumento nos ganhos. Ele mencionou que isso está relacionado com os investimentos previstos na economia fluminense, especialmente em setores como turismo, startups, energia e indústrias de infraestrutura e óleo e gás, que podem impactar positivamente o consumo.



"Verificamos expectativas boas porque a confiança de certa forma vem subindo. Por isso a performance esperada de vendas joga luz no ânimo dos lojistas para um início de segundo semestre mais promissor e acréscimos nos ganhos", concluiu o presidente.

* Reportagem da estagiária Júlia Sofia, sob supervisão de Marlucio Luna

