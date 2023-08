No Estado, 58.867 contratos foram renegociados pela Recovery - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 07/08/2023 12:29

Em todo o Brasil, mais de 490 mil acordos foram feitos pela empresa entre os dias 17 e 30 de julho, quando o programa do Governo Federal teve início. No total, passaram por nova negociação de débitos um valor estimado em R$ 351 milhões. Só no Rio de Janeiro ocorreu a renegociação de 58.867 contratos, somando de R$ 39 milhões.

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, teve início no dia 17 de julho e tem colocado o tema da inadimplência no país ainda mais em destaque, fazendo com que cada vez mais pessoas busquem limpar o nome e estarem aptas a ter novamente crédito no mercado.

A Recovery, empresa especializada em recuperação de crédito, já começa a sentir o impacto do Desenrola no seu modelo de negócio. Entre os dias 17 e 30 de julho, a empresa fez mais de 490 mil acordos, totalizando mais de R$ 351 milhões em dívidas renegociadas. A título de comparação, nas duas primeiras semanas de julho, entre os dias 3 e 16, antes do início oficial do Desenrola, a Recovery renegociou cerca de 389 mil acordos. As semanas seguintes tiveram um salto de 26% que sem dúvida foi estimulado pelo programa.

“A dívida pode fazer parte do ciclo financeiro de qualquer pessoa e nem sempre é fácil colocar as contas em dia. Trabalhamos diariamente para oferecer as melhores condições de renegociação. Queremos que cada vez mais brasileiros possam deixar para trás suas inadimplências. Temos atualmente uma base de 34 milhões de CPFs com dívidas, mas os números de acordos feitos nas últimas semanas demonstram que, contrariando a crença comum, os brasileiros têm o desejo de quitar suas dívidas”, afirma Marcela Gaiato Martins, diretora de Produtos B2C, Marketing e Atendimento ao Cliente da Recovery.

Renegociações por estado

A Recovery aponta que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais tiveram acordos de dívidas no período de 17 até 30 de julho. São Paulo renegociou mais de 129 mil acordos, totalizando mais de R$ 107 milhões em dívidas renegociadas. Já o Rio de Janeiro, fez mais de 58 mil acordos, somando mais de R$ 39 milhões renegociados.

Por não ser uma instituição bancária, a Recovery não faz parte da Faixa 2 do Desenrola, que iniciou agora em julho, mas estará na Faixa 1 do programa e participou da sua construção, desde as primeiras discussões do assunto. Além disso, a empresa, que tem como principal atividade contribuir para que os brasileiros possam transformar dívidas em recomeços, também estará trabalhando agora em julho, durante o andamento da Faixa 2, para oferecer descontos e boas condições de parcelamento e assim aproveitar o movimento gerado pelo Desenrola.