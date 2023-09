Livraria Saraiva anuncia fechamento de lojas - Reprodução

Livraria Saraiva anuncia fechamento de lojasReprodução

Publicado 23/09/2023 14:07

O diretor presidente e diretor de Relações com o Mercado da Saraiva, Jorge Saraiva Neto, e o diretor vice-presidente da companhia, Oscar Pessoa Filho, renunciaram aos respectivos cargos na livraria, que corre o risco de ter sua recuperação judicial convolada em falência. Saraiva Neto é ainda membro do Conselho de Administração. Os pedidos de renúncia foram entregues no dia 20 de setembro e aceitos pelo Conselho de Administração ontem à noite.

Nesta semana, a Saraiva demitiu funcionários e fechou suas últimas cinco lojas. A rede já foi a maior do Brasil com 100 livrarias. A Saraiva entrou em recuperação judicial em 2018.

A Saraiva informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que os cargos da diretoria serão assumidos pela Sra. Marta Helena Zeni como diretora presidente e diretora de Relações com Investidores (DRI), e o Sr. Gilmar Antonio Pessoa assumirá o cargo de diretor vice-presidente.

Uma Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas foi convocada ontem, mas não foi instalada por restrição de quórum. A assembleia tinha entre outras discussões a transformação das ações preferenciais em ações ordinárias, de acordo com o PublishnNews. Assim, o controle da empresa, atualmente com a família Saraiva, poderia ser transferido para os principais acionistas preferenciais. A empresa diz que "oportunamente adotará as providências necessárias para nova convocação".

Nesta semana, alguns conselheiros também renunciaram e fizeram acusações contra os controladores da empresa, em carta para Olga Maria Barbosa Saraiva, presidente do Conselho de Administração.

Nesta carta, eles mencionavam, também segundo o PublishnNews, o "pagamento da remuneração da KR Capital", empresa que fez a reestruturação operacional da Saraiva em 2021 e atualmente trabalha na renegociação das dívidas. A empresa tem entre seus sócios Marcos Guedes, ex-CEO da Saraiva e membro do conselho de administração.