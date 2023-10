Dólar operando em viés de baixa nesta quinta-feira - Foto: Reprodução/Internet

Dólar operando em viés de baixa nesta quinta-feira

Publicado 26/10/2023

O dólar começou o dia hesitante no mercado local, ora com viés de baixa ora de alta. Mas ampliou levemente a queda ante o real, em meio à inversão para baixo dos juros da T-Note 10 anos e da taxa do T-bond 30 anos em NY. Os investidores estão digerindo dados divulgados nos EUA divulgados nesta quinta-feira, 26. O rendimento da T-Note 10 anos estava a 4,928%, de 4,940% no fim da tarde de quarta; e o do T-Bond 30 anos a 5,062%, de 5,074%.

A primeira leitura do PIB dos EUA apontou crescimento anualizado de 4,9%, acima do esperado (4,5%) e também do resultado do segundo trimestre (+2,1%). As encomendas de bens duráveis aumentaram 4,7% em setembro ante agosto, superando a previsão (+1,5%). Os pedidos semanais de auxílio-desemprego subiram 10 mil na semana, a 210 mil, como o previsto.

Os ajustes no câmbio refletem alívio, após a aprovação do PL de Fundos na Câmara dos Deputados, na quarta à noite, e na desaceleração do IPCA-15 de outubro.

O PL dos Fundos foi aprovado pelos deputados por 323 votos a 119, e uma abstenção. O PL deve ajudar o governo na tarefa de cumprir e meta de déficit fiscal zero no ano que vem, com arrecadação em 2024 de cerca de R$ 18 bilhões. Também na quarta, o Senado aprovou o PL que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e o texto agora segue para sanção presidencial.

Mas a subida dos rendimentos longos dos Treasuries e da moeda americana no exterior serve de contraponto para os ajustes no mercado de câmbio.

Os investidores locais analisam a desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro, que subiu 0,21%, após elevação de 0,35% em setembro.

O BV destaca que a difusão do IPCA-15 atingiu 47,14% em outubro, ante 41,69% em setembro. A taxa mede a proporção dos 377 subitens do indicador que tiveram aumento de preços no período. Além disso, os serviços aceleraram a 0,63% no IPCA-15 de outubro, ante 0,53% em setembro, enquanto os preços administrados arrefeceram a 0,27%, após 1,54% no mês passado.

Lá fora, o euro ampliou a queda frente o dólar, após o Banco Central Europeu anunciar a manutenção das taxas de juros, após dez elevações seguidas.

No Oriente Médio, os militares israelenses disseram que suas tropas e tanques entraram brevemente no norte de Gaza durante, atingindo vários alvos militantes enquanto uma incursão terrestre mais ampla se aproximava após mais de duas semanas de guerra.

Às 9h50 desta quinta, o dólar à vista caía 0,22%, a R$ 4,9906. O dólar para novembro cedia 0,11%, a R$ 4,9930.