A pesquisa sobre a Black Friday ouviu 184 mil pessoas de todo o Brasil - Internet/Reprodução

A pesquisa sobre a Black Friday ouviu 184 mil pessoas de todo o BrasilInternet/Reprodução

Publicado 15/11/2023 05:00

O brasileiro já adotou a Black Friday, tradicional data de compras nos Estados Unidos. Um levantamento realizado pela plataforma TIM Ads, que mapeia hábitos de consumo da base de clientes da operadora, mostra que praticamente a totalidade dos entrevistados (99%) conhece a data e, desses, 60% pretendem fazer alguma compra durante o período das promoções.



A pesquisa, que ouviu cerca de 184 mil pessoas de todo o Brasil, com um público predominantemente jovem (76% até 34 anos), ainda mostra que a maioria (23%) afirma que gastará entre R$ 101 e R$ 500, seguidos daqueles que desembolsarão de R$ 500 a R$ 1 mil (21%) e de R$ 1 mil a R$ 2 mil (19%). Somente 10% investirão mais de R$ 2 mil em compras. Outros 14% gastarão menos de R$ 100.

Sobre a queda de preços, a pesquisa mostrou que 49% acreditam que os valores ficam mais baixos durante a Black Friday. Economizar e deixar de comprar por um tempo para aproveitar os valores promocionais é um comportamento apontado por 22%, mesmo percentual de quem afirmou que aproveita a data para adquirir itens que já estavam na lista de desejos há tempos. Além disso, 17% dizem que aproveitam para adiantar as compras de presentes de Natal para amigos e familiares.



As roupas estão no topo da lista de desejos de 23% dos entrevistados, seguidas de eletrodomésticos (21%) e eletrônicos (19%). A pesquisa também quis saber sobre os métodos de pagamentos preferidos e o PIX é o mais citado por 37% dos consumidores, enquanto o cartão de crédito deverá ser usado por 20%.