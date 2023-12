Economia do Rio continua crescendo mais que a do país, aponta IFec RJ - Divulgação/Pedro Kirilos/Riotur

Economia do Rio continua crescendo mais que a do país, aponta IFec RJ Divulgação/Pedro Kirilos/Riotur

Publicado 03/12/2023 05:00

Rio - A economia fluminense voltou a crescer mais que a do país, apontou uma análise feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). De acordo com o levantamento, em setembro deste ano, o Estado registrou um aumento de 1,55% em relação a agosto na série livre de efeitos sazonais, enquanto o dado nacional caiu 0,06%. Os dados foram retirados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC).



Ainda segundo o levantamento, o desempenho foi positivo na comparação interanual, apresentando crescimento de 6,38% frente a setembro de 2022. De acordo com o IFec RJ, o índice no estado acumula variação de 4,76% em 2023, e de 5,14% nos últimos 12 meses, mais que o dobro do observado no país.

As variações positivas foram observadas em quatro atividades: serviços prestados às famílias (19,6%), serviços profissionais, administrativos e complementares (13,7%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (5,2%) e outros serviços (4,1%).



"O Rio de Janeiro tem se destacado positivamente no setor de serviços, com crescimento de 1,9% em setembro. Assim, espera-se que a atividade econômica se mantenha resiliente nos próximos meses, na comparação com o ano passado, impulsionada pelo crescimento da renda real do trabalhador e das melhores condições no mercado de crédito”, analisa o diretor-executivo do IFec RJ, João Gomes.

Bons resultados no turismo

Ainda no setor de serviços, o Rio de Janeiro vem alcançando bons resultados no Turismo. Segundo o levantamento, o Estado foi o principal contribuinte para o resultado positivo do setor de serviços de turismo em setembro. O índice variou 9,7% se comparado a agosto e 23,2% na comparação interanual. Com isso, o estado acumula alta de 10,9% nos últimos 12 meses e de 11,8% no ano.



"Com o advento das comemorações de final de ano e a chegada das férias escolares, espera-se uma busca maior por serviços de turismo e de transporte das compras realizadas nas promoções para o Natal", explicou Gomes.

E as expectativas para o setor continuam animadoras. De acordo com a Secretaria Estadual de Turismo, o Estado deve atingir a marca de 1 milhão de turistas internacionais em 2023. Para bater essa marca, o Rio de Janeiro trabalha para atrair pelo menos 303.704 estrangeiros nos meses de novembro e dezembro, quando são aguardados milhares de visitantes para a celebração do réveillon mais famoso do mundo, na Praia de Copacabana.

"Nós investimos muito, este ano, na promoção do Rio de Janeiro como destino no mercado internacional. Recuperamos parte dos voos de importantes companhias aéreas, estivemos nas principais feiras de turismo, como a BTL (Lisboa), a Fitur (Madrid) e a ITB (Berlim), e também promovemos encontros com os trades turísticos de Nova York, Lisboa, Londres, Roma e Milão. Podemos dizer que colocamos novamente o Rio de Janeiro na prateleira do turismo internacional", avaliou o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

De janeiro a outubro, foram 948.563 milhões de chegadas no território fluminense. Somente no mês de outubro, foram 92.918 visitantes, superando o mesmo período em 2019 (90.370). É a primeira vez no ano que o Estado supera o período pré-pandemia na comparação mês a mês.

Quase 19 mil novos empregos formais em outubro

O crescimento econômico do Rio também tem se refletido na geração de empregos. De janeiro a outubro de 2023, 141.981 novos postos de trabalho com carteira assinada. Apenas em outubro, foram criadas 18.803 novas vagas – número 7,2% maior que o do mês anterior — consolidando o Rio de Janeiro, no ranking nacional de geração de empregos formais, entre os três estados que mais empregam no país. Esses dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última terça-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, apontou que as oito regiões do Estado do Rio de Janeiro apresentaram saldos positivos no mês de outubro, com destaque para a Metropolitana e o Médio Paraíba. Os municípios que mais se destacaram na criação de vagas de trabalho foram o Rio de Janeiro (10.733), Macaé (1.028), Duque de Caxias (998), Itaboraí (491) e Paraíba do Sul, que registrou 385 novos empregos.