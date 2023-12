Número é o menor desde outubro de 2021 - Agência Brasil

Publicado 05/12/2023 11:41

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) avançou 5,6% em outubro, na comparação com igual mês do ano passado, informou nesta terça-feira a própria entidade. O resultado representa uma desaceleração, após a alta anual de 6,2% vista em setembro.



O número mais recente é ainda o menor desde outubro de 2021, aponta a OCDE em comunicado. Houve queda na inflação em 28 países da entidade entre setembro e outubro, mas avanço de 1 ponto porcentual ou mais na Grécia, República Checa e Costa Rica



A inflação esteve perto de zero na Dinamarca e houve deflação na Holanda, enquanto o índice continuou negativo na Costa Rica, apesar da alta recente neste caso, diz a organização.



A inflação de alimentos na OCDE continuou a ter rápida desaceleração, com alta anual de 7,4% em outubro. Em setembro, ela estava em 8,1%.



Apenas nos membros do G7, a inflação anual ao consumidor ficou em 3,4% em outubro, na mínima desde abril de 2021, quando em setembro havia sido de 4,1%.