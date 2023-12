Índice de Preços ao Consumidor - DI subiu 0,27% em novembro - Agência Brasil

Publicado 06/12/2023 08:45 | Atualizado 06/12/2023 08:45

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,50% em novembro, após subir 0,51% em outubro, divulgou nesta quarta-feira, 6, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).



O resultado ficou abaixo do piso das expectativas da pesquisa Projeções Broadcast, que era de 0,53%. A mediana era de 0,58% e o teto, de 0,74%.



Com o resultado, o IGP-DI acumula queda de 3,91% no ano e de 3,62% em 12 meses. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI.



O Índice de Preços ao Produtor Amplo - DI (IPA-DI) acelerou de 0,57% em outubro para 0,63% em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor - DI (IPC-DI) subiu 0,27% em novembro, ante 0,45%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção - DI (INCC-DI) desacelerou de 0,20% para 0,07%. O período de coleta de preços para o índice de novembro foi do dia 1º ao dia 30 do mês.