Mercado de juros à espera de dados de trabalho americanos - Freepik

Publicado 08/12/2023 09:59

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 8, à espera da divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll (10h30), mas o viés é de alta, em linha com os retornos dos Treasuries. Números mais fortes do mercado de trabalho americano podem acentuar esse movimento, às vésperas das decisões sobre juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do o Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima quarta-feira.

A expectativa é de manutenção dos Fed Funds na faixa de 5,25% a 5,50%, e de novo corte da Selic em 50 pontos-base, de 12,25% para 11,75% ao ano.

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,310%, de 10,300%, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 10,080%, de 10,057% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 10,510%, de 10,497% no ajuste de quinta-feira.