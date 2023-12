Varre-Sai é o município fluminense com o maior valor médio do benefício no Estado - Divulgação

Varre-Sai é o município fluminense com o maior valor médio do benefício no EstadoDivulgação

Publicado 11/12/2023 11:06

No ano com maior média de beneficiários, de valor médio e de investimento federal da história do Bolsa Família, o programa do governo federal chega ao calendário de dezembro com 1,7 milhão de famílias contempladas no Rio de Janeiro. O cronograma de pagamentos do último mês do ano tem início nesta segunda-feira, 11. O valor médio recebido nos 92 municípios do Estado chega a R$ 673,98. Para saldar o investimento, o repasse é de R$ 1,16 bilhão para o Rio de Janeiro. Seguindo uma tendência nacional, 81,6% das famílias fluminenses que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres.



A capital Rio de Janeiro é o município com maior número de famílias contempladas no Estado em dezembro. São 578,8 mil beneficiários, que recebem um valor médio de R$ 669,19 a partir de um investimento federal de R$ 386,5 milhões. Na sequência aparecem Nova Iguaçu (125,4 mil famílias), Duque de Caxias (123,6 mil famílias) e São Gonçalo (82,7 mil).



A cidade com maior valor médio de repasse no Estado é Varre-Sai, com R$ 701,86 na média para 1.659 famílias atendidas no município. Na sequência das localidades com maior valor médio estão Nova Iguaçu (R$ 699,27), Itaguaí (R$ 697,36) e Paraíba do Sul (R$ 693,76).



Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, há 693,3 mil crianças de zero a seis anos que recebem adicional de R$ 150 no Rio de Janeiro, a partir de um repasse de R$ 99,1 milhões referente ao Benefício Primeira Infância. A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a mais 22,3 mil gestantes fluminenses, 23,6 mil mulheres em fase de amamentação, 936 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 211,7 mil adolescentes de 16 a 18 anos.



O início dos pagamentos do Bolsa Família em dezembro estabelece um marco inédito na história do programa. Com o repasse a 21,06 milhões de famílias, o valor médio de R$ 680,61 e o investimento de R$ 14,25 bilhões, 2023 se encerra como o período de 12 meses em que o programa teve maior patamar de famílias atendidas, de valor de repasse e de investimento federal na série histórica iniciada em 2004. A análise leva em conta tanto o Bolsa Família quanto o período em que foi substituído pelo Auxílio Brasil.



Nos 12 meses de 2023, a média de valor investido pelo governo federal foi de R$ 14,1 bilhões por mês, a maior já registrada. Em 2022, até então o maior valor, foi de R$ 7,8 bilhões, quase metade. O valor médio repassado às famílias chegou a R$ 670,36 por mês em 2023, também o maior patamar já alcançado pelo programa de transferência de renda. Em 2022: R$ 394,48. O número médio de famílias beneficiárias em 2023 também é o mais expressivo já observado, com 21,3 milhões por mês, contra 19,2 milhões em 2022.