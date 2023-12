INSS fará mutirão neste sábado para concessão do BPC na agência de Araruama - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 13/12/2023 13:58

A Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro receberá um mutirão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para atender segurados com direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). No sábado, 16, assistentes sociais do instituto atuarão na Agência da Previdência Social (APS) Araruama para fazer análise social dos casos agendados de pessoas com deficiência. O atendimento ocorrerá de 7h às 15h. Foram abertas 33 vagas para o serviço na unidade.

A atividade faz parte do Programa de Enfrentamento da Fila (PEF) do INSS e o objetivo é agilizar o atendimento aos segurados do instituto. A marcação prévia para atendimento das consultas com assistentes sociais deve ser feita pelos interessados via internet, Meu INSS e Central 135. A agência Araruama fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto 125, no Centro.

Podem solicitar a concessão do BPC, pessoa com deficiência e idosos com renda familiar de até ¼ do salário-mínimo (R$ 330) per capita, calculada com as informações do Cadastro Único (CadÚnico) e dos sistemas do INSS. O valor do benefício é de um salário-mínimo (atualmente de R$ 1.320).

Não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito ao benefício. O segurado não recebe décimo terceiro salário e o BPC não é revertido em pensão por morte.