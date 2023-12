Pesquisas da associação de supermercados e da Fipe mostram alta nos preços dos produtos natalinos - Reprodução

Publicado 17/12/2023 05:00

O Natal se aproxima, e com ele, a tradicional ceia em família. A expectativa dessa refeição se mistura à preocupação com os preços em alta, conforme apontam as pesquisas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Para ajudar a preparar uma festa especial sem estourar o orçamento, O DIA apurou os preços dos produtos da cesta natalina e buscou orientações de especialistas e nutricionistas.



As projeções da Abras apontam para um aumento significativo no consumo neste ano. Com base na pesquisa realizada entre os dias 10 e 23 de novembro, 6 em cada 10 supermercadistas esperam um consumo superior em comparação com 2022. Paralelamente, a Fipe revela um aumento médio de 8% nos preços. Itens tradicionais, como bacalhau (15,65%), peru (15,82%), morango (27,36%), pêssego (13,23%) e azeite (35,70%), destacam-se entre os produtos com elevações consideráveis.



A cesta de Natal, composta por itens tradicionais da ceia, teve um aumento médio de 9% em nível nacional. O preço que era de R$ 290 passou para R$ 320. A Região Sudeste lidera a variação, com alta de 12%, enquanto a Região Norte apresenta a menor variação, com 4,5%.



De acordo com a educadora financeira Aline Soaper, do Instituto Soaper, a tendência é de contínuo aumento de preços, principalmente devido à procrastinação nas compras. "Os preços costumam subir com a proximidade da data porque a maioria das pessoas deixa as compras para última hora. Em compensação, após a celebração do Ano Novo, o comércio faz promoções. Para não pagar mais caro, o ideal é se preparar e comprar com um pouco de antecedência, não deixar para a semana do Natal", orienta a educadora financeira.



Apesar da alta nos preços de itens tradicionais da ceia, algumas alternativas se destacam. Queijo parmesão (-11,22%) e carnes vermelhas, como filé mignon (-11,22%) e pernil (-10,41%), apresentaram redução de preço em comparação ao ano passado.



A educadora financeira também incentiva a pesquisa e criatividade nas compras. "Para quem está com um orçamento apertado, trocar as marcas mais famosas por outras que estão chegando no mercado, com preços mais acessíveis, é uma boa forma de economizar", aconselha Aline.

Estratégias dos clientes

Alzira Turola compartilhou suas práticas para garantir uma ceia de Natal deliciosa sem comprometer o orçamento Arquivo pessoal Alzira, que destacou a clássica rabanada como uma presença essencial na mesa festiva, enfatizou a escolha por frutas da época e a preferência por produtos mais acessíveis na sua ceia. Ela disse que evita adquirir itens que apresentam valores elevados. “Não compro o que está muito acima do preço; sempre procuro os melhores preços e promoções.” Alzira Turola, dona de casa de 43 anos, compartilhou as estratégias que usa para economizar na compra dos ingredientes da ceia deste ano. Ela revelou sua disposição em percorrer diversos estabelecimentos, demonstrando seu comprometimento em otimizar o orçamento. "Eu procuro, bato perna, vou a vários supermercados para encontrar os preços mais em conta", afirmou Alzira.Alzira, que destacou a clássica rabanada como uma presença essencial na mesa festiva, enfatizou a escolha por frutas da época e a preferência por produtos mais acessíveis na sua ceia. Ela disse que evita adquirir itens que apresentam valores elevados. “Não compro o que está muito acima do preço; sempre procuro os melhores preços e promoções.”

Cenário nos supermercados



Enquanto os preços elevados preocupam os consumidores, supermercados como Pão de Açúcar e Assaí Atacadista desenvolvem estratégias para atender às demandas dos clientes sem comprometer seus orçamentos.

Na rede Supermercados Guanabara, há ofertas especiais para a ceia natalina. O quilo do tradicional bacalhau do Porto sai a R$ 88,90. Para quem quer gastar menos, as opções são o chester Perdigão (R$ 28,99/kg), com o cliente ganhando como brinde o Meu Menu Perdigão de 300g; e o peru temperado Sadia, cujo quilo é vendido a R$ 24,49 — e o freguês leva grátis um pote de 500g da margarina Qually. O panetone (ou chocotone) Bauducco está nem oferta, a R$ 20,99 a unidade. E para o brinde há o espumante Brut de 750ml, vendido a R$ 82,50.

O Pão de Açúcar, por exemplo, disponibiliza opções de ceias completas com preços que variam de R$ 274,90 a R$ 694,90, ou R$ 259,90 a R$ 659,90 para clientes cadastrados.



O Assaí Atacadista, com 38 unidades no Estado do Rio de Janeiro, oferece uma variedade de produtos natalinos para garantir que todos possam encontrar o que precisam para suas ceias. Algumas ofertas disponíveis até 15/12 incluem ave congelada Rica Gentileza por R$ 11,60 o quilo, bacalhau norueguês Gadus Morhua por R$ 98,90 o quilo, e espumante Casa Perini 750ml por R$ 44,90 a unidade.



Dicas Nutricionais: Como garantir uma ceia nutritiva?



A nutricionista Bianca Caravellas compartilha preciosas dicas para uma ceia de Natal econômica, saborosa e nutritiva. A profissional destaca a possibilidade de manter a ceia equilibrada e saudável ao investir em ingredientes naturais da safra, sugerindo opções como alho-poró, pimentão, batata, cenoura, chuchu, alface, rúcula, tomate, abacaxi, ameixa, manga, pêssego e uva. Bianca enfatiza a importância de caprichar nas preparações com esses alimentos para garantir uma mesa nutritiva.

Nutricionista Bianca Caravellas compartilha dicas para uma ceia de Natal econômica, saborosa e nutritiva Redes sociais / @biacaravellas

Quanto à substituição de ingredientes tradicionais, a nutricionista destaca que o bacalhau, peru ou chester podem ser substituídos por opções mais econômicas, como frango ou carne suína. Sugere também a troca de frutas secas por frescas, além de evitar temperos prontos em favor dos naturais.



“O que realça o sabor dos alimentos, de forma saudável e mais em conta, são os temperinhos, como alho, cebola, alho-poró, pimentão, salsa, cebolinha, alecrim, tomilho, coentro etc. Evite temperos prontos que, além de caros, podem ser cheios de aditivos alimentares, que prejudicam a saúde”, compartilha.



Ao incorporar alimentos sazonais e frescos de forma econômica na ceia, Bianca propõe opções como salada de folhas com aipo e abacaxi, farofa com cenoura ralada, pernil temperado com alho-poró ou salpicão de frango com maçã.



Para a sobremesa, sugere uma salada de frutas mergulhada em caldo de laranja para evitar a oxidação das frutas. “Quando se trata das sobremesas, mesma coisa: preparações caseiras são sempre mais saudáveis que as industrializadas. As receitas que incluem frutas normalmente necessitam de menos açúcar”.



A nutricionista compartilha ainda uma receita prática e econômica de pernil com alho-poró.



Receita do pernil com alho-poró



Ingredientes:

2 talos de alho-poró, Mix de pimentas, Sumo de 1 ½ limão, 8 alhos, 2 cebolas em rodelas, 1 colher de sopa generosa de mostarda, 1,5 kg pernil.



Preparo:

Tempere o pernil com todos os ingredientes, exceto o sal. Deixe-o na geladeira de um dia para o outro.



No dia do preparo, comece refogando ligeiramente a cebola e o alho-poró. Reserve. Salgue o pernil e leve-o para a mesma panela, para selar. Então, volte com a cebola e o alho-poró, acrescente água (ver dica) e cozinhe na pressão alta por 55 minutos.



Terminado o cozimento (e retirada a pressão), desfie o pernil e volte com ele para a panela com um pouco do caldo que sobrou, reservando o restante.



Agora é deixar o pernil apurar no próprio caldo (à medida que for secando, vá adicionando mais caldo), por cerca de 30 minutos, para pegar o máximo de sabor e ficar bem suculento.



Dica: use água suficiente para dar uma boa quantidade de caldo.



* Reportagem da estagiária Júlia Sofia, sob supervisão de Marlucio Luna