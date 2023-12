Resultado representa leve aceleração, após o avanço de 0,6% do segundo trimestre - Reprodução

Publicado 14/12/2023 09:00 | Atualizado 14/12/2023 09:01

O Produto Interno Bruto (PIB) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,7% no terceiro trimestre, na comparação com o anterior, informou nesta quinta-feira a própria entidade. O resultado representa leve aceleração, após o avanço de 0,6% do segundo trimestre.



Em comunicado, a OCDE diz que o desempenho dos países do G20 foi "misto" no terceiro trimestre. Houve fortalecimento da economia na China e nos Estados Unidos e também no México, enquanto na Itália ocorreu crescimento de 0,1%, após contração de 0,4% no segundo trimestre.

Por outro lado, o quadro piorou em outros países do grupo, como Arábia Saudita, Turquia, Japão, Canadá, África do Sul, França e Alemanha.

O PIB do Brasil também desacelerou, enquanto Austrália, Índia, Indonésia, Reino Unido e União Europeia tiveram perda de fôlego mais marginal.



Na comparação com igual período do ano passado, o PIB do G20 cresceu 2,9% no terceiro trimestre, após avanço de 3,6% visto no segundo trimestre, diz o comunicado.