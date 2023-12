Feira da Reforma Agrária foi declarada Patrimônio Imaterial da Cidade em 2015 - Divulgação

Publicado 15/12/2023 15:13

Rio - O Largo da Carioca será palco na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de dezembro, da 15ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária. A atividade conta com a participação de assentados do MST na região sudeste, além de cooperativas e agroindústrias com atuação nacional e a rede Armazém do Campo.

A estimativa é que a população carioca tenha acesso a 45 toneladas de alimentos in natura e agroindustrializados das cooperativas nacionais, da região Sudeste, além de agricultores urbanos e empreendedores da Economia Solidária.

A Feira da Reforma Agrária foi declarada Patrimônio Imaterial da Cidade, em 2015, e inserida no calendário oficial do Rio de Janeiro sendo realizada no Largo da Carioca, em todo o mês de dezembro.

"A feira é uma das atividades mais esperadas pelas famílias e uma oportunidade de falarmos sobre alimentos saudáveis, agroecologia e ampliarmos o entendimento sobre a Reforma Agrária”, explica Eró Silva, do MST.

A feira com a venda de produtos da Reforma Agrária terá início todos os dias de 8h às 18h. Confira a programação completa, com as atrações culturais:

- Segunda-feira (18)

10h Cantoria com participação da Frente de Música João do Vale – MST

12h Atividade cultural

17h Ato de Abertura da Feira Estadual Cicero Guedes e celebração dos 40 anos do MST

19h Atividade Cultural

- Terça-feira (19)

10h Lançamento do Fórum Ministério Público Federal

12h Atividade cultural

15h às 16h - Roda de conversa: “Comida de Verdade e Sem Veneno Direitos de Todos e Todas”, com Karen Friedrich/Fiocruz e Juliana Casemiro/UERJ e FBSSAN

19h Atividade cultural: Grupo Caramuela

- Quarta-feira (20)

10h Oficina de Reflexologia, com Marilza do setor de Saúde do MST/RJ

12h Atividade cultural

14h Roda de conversa “Campanha Permanente Contra LGBTIFOBIA no Campo”, com o Coletivo LGBTI Sem Terra – RJ

16h Encerramento da Feira.