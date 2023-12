O PrevMóvel é um dos instrumentos do INSS para agilizar o atendimento aos segurados - INSS/Divulgação

Publicado 18/12/2023 12:09

Duas atividades vão fechar o calendário deste ano de ações da Agência Móvel da Previdência Social (PrevMóvel) no Estado do Rio de Janeiro. A unidade de atendimento levará serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à população do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 27. Segurados de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, serão contemplados pela iniciativa no dia 28. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 14h nos dois dias.

Nos serviços do PrevMóvel, os cidadãos podem tirar dúvidas em relação ao site e ao aplicativo Meu INSS, quais benefícios têm direito e as regras de concessão. É possível também fazer consulta e acerto de cadastro no INSS, simular aposentadoria, emitir senha, protocolos de benefícios, além de emitir documentos como os extratos de crédito e de consignação e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); entre outros procedimentos. Não é preciso agendar pela Central 135. O atendimento na unidade móvel é por ordem de chegada.

O serviço foi lançado pelo governo federal em 1999. Na ocasião, 50 veículos foram adquiridos para levar atendimento a diversos pontos do país, regiões de difícil acesso e em situações de calamidade. Devido ao desgaste provocado pelas grandes distâncias percorridas, o atendimento ficou prejudicado pela falta de manutenção dos furgões.

O serviço, no entanto, acabou retomado em agosto deste ano, com a reinauguração em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Por iniciativa do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e do superintendente Regional Sudeste III Rio de Janeiro, Marcos Fernandes, o veículo que faz o atendimento itinerante no estado foi recuperado e incluído no projeto de combate às filas do INSS.

A expectativa é aumentar a quantidade de atendimentos via PREVMóvel e expandir ainda mais o acesso da população aos serviços previdenciários. O objeto é alcançar as pessoas mais carentes e vulneráveis e atender os cidadãos que moram em regiões onde não há agências da Previdência Social.

Atendimento rápido e humanizado

O serviço prestado via PrevMóvel vem sendo aprimorado pelo INSS para torná-lo cada vez mais rápido, eficiente e humanizado. Parceria recente entre o instituto e a Telebras garante o fornecimento de links de internet por meio de satélites para as atividades da unidade móvel. O equipamento oferece alto índice de conectividade e maior velocidade de internet.

Testes feitos com o mecanismo obtiveram resultados bastante positivos, como o que ocorreu em 25 de novembro no bairro Pantanal, em Duque de Caxias. Na ocasião, 48 segurados foram atendidos. Em 11 de novembro, a atividade utilizando o equipamento em parceria com a Telebras, aconteceu em Jardim Leal, também em Duque de Caxias. Foram 77 atendimentos previdenciários usando a tecnologia via satélite.

A tecnologia de links via satélite permite que o INSS tenha mais velocidade e segurança de conexão (com 50 Mbps de download e 3 Mbps de upload) em suas atividades na unidade móvel. De acordo com a Telebras, a modalidade aumentou consideravelmente a capacidade para prestação dos serviços no PrevMóvel. A tecnologia consiste em uma antena e um terminal transportável com link via satélite que, conforme a empresa, pode ser operado em qualquer lugar.