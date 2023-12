Profissionais da Faetec também serão contemplados e o pagamento deve cair na conta até o dia 29 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Profissionais da Faetec também serão contemplados e o pagamento deve cair na conta até o dia 29Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/12/2023 08:40

Os educadores do Estado do Rio de Janeiro vão receber, nesta sexta-feira (22), um bônus especial de Natal. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, pagou, em folha suplementar, R$ 240 milhões em abono-Fundeb para mais de 64 mil profissionais da ativa da Secretaria de Educação (Seeduc), além dos servidores do Degase, incluindo os temporários.

O valor pago aos profissionais é custeado com recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A Lei que dispõe sobre a concessão do abono foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada em Diário Oficial de quinta-feira (21).

"Com responsabilidade e equilíbrio nas contas públicas, chegamos ao fim do ano com esse saldo excedente do Fundeb. Com muito esforço e trabalho, conseguimos agilizar a folha suplementar para o pagamento sair até o Natal. Este é um reconhecimento à dedicação de todos que contribuem para a melhoria do ensino público na rede estadual", declarou o governador Cláudio Castro.

Os profissionais da Faetec também serão contemplados com o abono-Fundeb, e o pagamento deve cair na conta até o dia 29.

Este ano, o Governo do Rio já destinou mais de R$ 1 bilhão em benefícios para os profissionais do magistério. Em 2024, estão previstos mais R$ 900 milhões para a educação. Além disso, foi concedido 20% de recomposição para todos os servidores nos últimos dois anos e o piso nacional do magistério foi aplicado para 36 mil professores da ativa, aposentados e pensionistas.

"Estamos fechando o ano com mais esta boa notícia. O pagamento da gratificação especial do Fundeb é a demonstração de que a Educação é uma das prioridades deste governo, que valoriza e reconhece o trabalho de todos os servidores que estão nas escolas todos os dias para transformar vidas", afirmou a secretária de Educação, Roberta Barreto.