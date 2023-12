Algumas pessoas são mais propensas a cair nos golpes da internet do que outras - Reprodução

Publicado 23/12/2023 12:32

É muito comum conhecer alguém que caiu em um golpe virtual, ou já ter sido vítima de um crime como esse. De acordo com o Relatório de Cibersegurança, produzido pelo Threat X, o Brasil está na 5ª posição no ranking de países que mais sofrem ataques cibernéticos.

Segundo o coordenador dos cursos de graduação em Tecnologia da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), David de Oliveira Lemes, não há um “perfil” de vítima para esses crimes, mas algumas pessoas são mais propensas a cair nesses golpes:



– Pessoas que não têm conhecimento sobre segurança digital, não sabendo como identificar e evitar golpes virtuais;



– Pessoas que estão ansiosas ou estressadas, sendo mais propensas a tomar decisões precipitadas e a cair em golpes;



– Pessoas que estão em busca de oportunidades: essas pessoas são mais propensas a acreditar em ofertas que parecem muito boas para serem verdade.



Golpes mais comuns



Phishing: o golpista envia uma mensagem ou e-mail falso, se passando por uma empresa ou órgão legítimo, para tentar obter dados pessoais ou financeiros da vítima.



Clonagem do WhatsApp: o golpista consegue acesso ao número de telefone da vítima e, então, cria um perfil falso no WhatsApp com o nome e foto da vítima. A partir daí, ele entra em contato com os contatos da vítima, se passando por ela, para pedir dinheiro ou informações pessoais.



Golpe do leilão falso: o golpista cria um anúncio falso de um produto ou serviço em um site de leilão, como Mercado Livre ou OLX. O anúncio é feito com um preço muito abaixo do valor de mercado, para atrair a atenção dos compradores. Quando alguém entra em contato para comprar o produto ou serviço, o golpista pede um depósito antecipado, que nunca é enviado.



Golpe do falso pagamento: o golpista se passa por um vendedor ou comprador e envia um comprovante de pagamento falso para a vítima. O comprovante é geralmente bem-feito e pode enganar até mesmo pessoas experientes. Quando a vítima acredita que o pagamento foi feito, ela envia o produto ou serviço para o golpista, que nunca o recebe.



Golpe do falso empréstimo: o golpista se passa por um banco ou financeira e oferece um empréstimo com juros e condições muito atraentes. Quando a vítima aceita o empréstimo, ela precisa enviar documentos pessoais e financeiros para o golpista. O golpista então usa essas informações para cometer fraudes ou estelionato.



Cuidados



– Seja desconfiado de mensagens ou e-mails que solicitem informações pessoais ou financeiras: nunca informe seus dados pessoais ou financeiros para alguém que você não conhece;



– Cuidado com links e anexos em mensagens ou e-mails: esses links e anexos podem conter malware, que pode infectar seu computador ou celular;



– Atualize seus softwares e antivírus: as atualizações geralmente incluem correções de segurança que podem proteger seu computador ou celular de malware;



– Seja cauteloso ao fazer compras online: pesquise o site da empresa antes de fazer uma compra e verifique se o site é seguro;



– Não compartilhe informações pessoais nas redes sociais: evite compartilhar informações pessoais, como seu endereço, telefone ou número de cartão de crédito, nas redes sociais.



Segundo Lemes, o número de golpes poderia diminuir com a realização de campanhas de educação e conscientização sobre segurança digital e os riscos de golpes virtuais; a criação de leis que punam e desencorajam os autores desses crimes; e o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança para proteger vítimas.



“Além dos cuidados mencionados, é importante também manter seu computador ou celular atualizado com as últimas versões do sistema operacional e dos softwares instalados. Isso ajuda a proteger seu dispositivo de vulnerabilidades que podem ser exploradas por criminosos”.



Outro cuidado apontado pelo professor é ter um bom antivírus instalado e atualizado. O antivírus pode ajudar a proteger seu computador ou celular de malware, que pode ser usado para roubar suas informações pessoais ou financeiras.



“E nunca se esqueça de ter um backup de seus dados importantes. Isso ajudará a recuperar seus dados caso seu computador ou celular seja roubado ou infectado por malware. Eu, por exemplo, tenho duas nuvens e um HD externo onde todos os backups são feitos automaticamente”, finaliza o docente.