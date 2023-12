Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, manteve as projeções de arrecadação - Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, manteve as projeções de arrecadação Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Publicado 28/12/2023 13:54

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, não reduziu a estimativa de arrecadação com a qual a Fazenda trabalha para o próximo ano a partir das novas regras de tributação federal nas subvenções estaduais. A equipe econômica espera que as normas aprovadas pelo Congresso rendam mais R$ 35,3 bilhões em 2024, quando o governo irá perseguir a meta de déficit zero. Na avaliação do secretário, a forma como a Medida Provisória 1185 foi aprovada pode até refletir num fluxo maior de arrecadação no próximo ano.

Isso porque o texto prevê também uma transação tributária específica para o estoque de créditos que já foram abatidos pelas empresas — erroneamente, na visão da Fazenda, e que precisarão ser pagos.

Embora a transação tributária preveja desconto de 80% sobre esses valores, a expectativa é de que a boa condição estabelecida atraia os empresários para a negociação com o Fisco A proposta inicial da pasta estipulava um desconto de 65%.