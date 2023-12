No Planalto Norte até o Alto Vale do Itajaí, até 19 de fevereiro - CNA/Wenderson Araujo/Trilux

O plantio de soja da safra 2023/24 foi prorrogado em 20 dias em Santa Catarina, informou a Secretaria de Agricultura do Estado, em nota. As adversidades climáticas, com excesso de chuvas, atrasaram a semeadura da soja no Estado e obrigaram ao replantio de culturas que antecedem a semeadura da oleaginosa, o que levou à prorrogação das datas-limite, conforme a região.

Assim, no sul do estado o plantio poderá ser feito até 1º de março de 2024; no Planalto Norte até o Alto Vale do Itajaí, até 19 de fevereiro; no oeste catarinense até 19 de fevereiro e nas demais regiões até 30 de janeiro.

"Buscamos a regionalização do calendário, para atender às necessidade dos produtores sem comprometer o controle sanitário", afirma, na nota, o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, referindo-se ao controle da principal doença da soja, a ferrugem asiática.