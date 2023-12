Os pagamentos de pessoas para empresas via Pix somaram R$ 1,54 trilhão no período - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os pagamentos de pessoas para empresas via Pix somaram R$ 1,54 trilhão no períodoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/12/2023 11:04

São Paulo - O relatório Mercado de Pagamentos em Dados, desenvolvido pelo Instituto Propague em parceria com o Economic Research da Stone, destaca um crescimento constante do uso do Pix, tanto para transferências diretas de recursos quanto como opção de pagamento. No fim de setembro, o montante transacionado por meio do Pix atingiu a marca de R$1,54 trilhão, representando um aumento de aproximadamente 51% em comparação a setembro de 2022.

A consolidação do Pix como o principal instrumento de transferência no cotidiano está se tornando cada vez mais evidente, inclusive como meio de pagamento. De setembro de 2022 a setembro de 2023, a participação do Pix P2B (de pessoa para empresa, na sigla em inglês) atingiu 15,7% do volume total de transações no mercado, registrando um crescimento de 4,85 pontos percentuais.

“É importante ressaltar que grande parte desse crescimento se deu à custa do uso de boletos, que teve uma redução de mais de 5 pontos percentuais no período. Assim, o crescimento do uso do Pix e dos cartões marca, mais uma vez, a contínua digitalização dos pagamentos no Brasil”, comenta Morgana Tolentino, coordenadora do relatório.