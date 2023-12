Comerciantes apostam no aumento das vendas neste fim de ano - Reprodução: redes sociais

Publicado 28/12/2023 17:21

Um dos principais eventos do calendário do Rio de Janeiro, o réveillon na Praia de Copacabana promete ser uma boa oportunidade para os comerciantes. Estimativa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) aponta que as vendas devem crescer 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.



De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, as expectativas do comércio com o Réveillon são promissoras. "Estamos certos de que os ramos de vestuário e serviços de entretenimento, além de bares e restaurantes, possam beneficiar-se mais do que em 2022“, avalia Gonçalves.