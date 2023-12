O segmento de alojamento foi o que gerou o maior número de vagas de emprego - Reprodução

Publicado 30/12/2023 12:26

Em novembro, o setor de turismo foi responsável pela criação de 23.521 vagas formais de emprego. Os dados foram divulgados na quinta-feira, 28, pelo Ministério do Turismo com base nas informações do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) da Pasta do Trabalho e Emprego (MTE).

Entre os segmentos que mais geraram empregos no período, o de alojamento e alimentação se destacou, com a criação de 14.904 vagas formais. Em segundo lugar, está atividades de organização e eventos, com 3.625 empregos. Locação de Meios de Transporte sem Condutor e Artes, Cultura e Esporte e Recreação vem em seguida com 1.781 e 1.585 vagas formais criadas, respectivamente.

O segmento de transportes de passageiros, que reúne o aéreo, aquaviário, terrestre, trens turísticos, além de agências de viagens respondem por 1.626 novos empregos formais. O grupamento de serviços, no qual o setor de Turismo está incluído, admitiu em novembro 92.620 novos profissionais.