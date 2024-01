A região Sudeste/Centro-Oeste deve registrar a maior alta de consumo de energia no país - Reprodução

A região Sudeste/Centro-Oeste deve registrar a maior alta de consumo de energia no paísReprodução

Publicado 01/01/2024 14:25

Em meio a uma onda de calor esperada para o início deste ano, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) projeta um aumento de 11,1% na carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) em janeiro, para 82.865 megawatts médios (MWmed)

No Sudeste/Centro-Oeste, que responde por mais da metade do consumo de energia do País, a estimativa é que a carga seja de 47.461 MWmed, crescimento de 12,9% em base anual de comparação.

Já no Sul a previsão é de 14.551 MWmed, alta de 4,4% em relação ao mesmo intervalo de 2022.

Para o subsistema Nordeste, a projeção é que a carga de energia aumente 11% e fique em 13.482 MWmed. Já no Norte, além das temperaturas elevadas, a carga deve crescer devido à retomada de consumo de companhias do setor de alumínio. A estimativa para o mês é de crescimento de 13,3% em comparação com igual período do ano passado, para 7.371 MWmed.