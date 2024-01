Região Sudeste fechou o ano com o preço do litro da gasolina comercializado a R$ 5,69 - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 07/01/2024 10:23 | Atualizado 07/01/2024 11:36

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que a Região Sudeste fechou o ano com o preço do litro da gasolina comercializado a R$ 5,69, menor média do país, com redução de 0,35%, ante a primeira quinzena do mês.

O diesel comum na região fechou a R$ 5,93, após registrar a maior redução entre as demais, de 2,47%. Já o tipo S-10 fechou a R$ 6,13, com baixa de 2,08%. O etanol, por sua vez, foi encontrado a R$ 3,60, com recuo de 1,37%.

“Todos os estados sudestinos registraram baixas no preço da gasolina, do etanol e do diesel, com destaque para as reduções no preço do diesel. Devemos aguardar os reflexos da última redução no preço do litro do diesel repassado às refinarias, anunciada pela Petrobras, que deve refletir nas bombas de abastecimento nos próximos dias", explica Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil

"No período o etanol foi considerado mais vantajoso para abastecimento em todos os estados do Sudeste, além de ser ecologicamente mais interessante por contribuir com a redução das emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, afirma o executivo.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que conta com grande quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.



Confira as tabelas com as médias de cada estado da Região Sudeste: