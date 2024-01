Latam embarcará 927 mil passageiros no período do Carnaval - Latam/Divulgação

Publicado 08/01/2024 12:40

São Paulo4 - Mais de 927 mil passageiros devem embarcar com a Latam Brasil em seus voos domésticos e internacionais entre os dias 9 e 16 de fevereiro deste ano, um crescimento de 21% quando comparado com o Carnaval do ano anterior (voos realizados de 17 a 24 de fevereiro de 2023). Para atender a demanda, a companhia programou 500 voos extras no período em comparação com 2023, totalizando 5.800 voos.



São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro são os destinos brasileiros mais buscados pelos passageiros da Latam para o período do Carnaval, enquanto Santiago, Miami e Lisboa são as localidades no exterior preferidas dos brasileiros que querem fugir da folia deste ano.



Segundo Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da companhia aérea, “a Latam tem hoje a sua maior malha aérea doméstica no País com mais de 50 destinos e consegue conectar os brasileiros para 90 aeroportos no exterior. Por isso, é a melhor opção para todos os tipos de viajantes do Carnaval: tanto o folião quanto aquele que quer sossego e tranquilidade”.



Com 40% de todo o mercado brasileiro, a Latam encerrou 2023 na liderança do setor aéreo brasileiro, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a companhia opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos do País. Em 2023, a Latam também ampliou o seu codeshare com a Voepass, oferecendo aos clientes acesso a outros 26 destinos brasileiros, principalmente em aeroportos regionais.

Já nos voos internacionais, a Latam é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro, a companhia aérea e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.