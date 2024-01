Na pesquisa da Decolar, o Rio de Janeiro fica atrás de Goiânia e Salvador - Divulgação

Publicado 09/01/2024

A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – fez uma análise abrangente sobre os hábitos de viagem de seus clientes na região. O estudo destaca os destinos mais buscados pelos consumidores para viagens nas férias de janeiro de 2024, com base na procura de passagens aéreas no site e app da companhia.

“O estudo nos proporciona uma visão valiosa para entender as necessidades dos clientes na América Latina. Identificamos, por exemplo, um crescimento de 15% na procura de passagens aéreas pelos clientes para as férias de janeiro de 2024, em relação ao mesmo período deste ano”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar no Brasil.

O levantamento destaca ainda que dos 20 destinos mais buscados pelos consumidores na América Latina para as férias de janeiro de 2024, 13 são no Brasil. O ranking aponta São Paulo em 1ª posição, seguido por Goiânia (4ª), Salvador (5ª), Rio de Janeiro (7ª), Florianópolis (8ª), Vitória (9ª), Recife (10ª), Porto Alegre (11ª), Teresina (12ª), Joinville (14ª), Curitiba (15ª), São Luís (16ª) e Maceió (20ª). No ranking geral a cidade uruguaia de Montevidéu está em 2ª posição, seguida por Cancún (3ª), Bogotá (6ª), Marselha (13ª), Tóquio (17ª), Istambul (18) e Chicago (19ª).