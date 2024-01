Crescimento econômico e turismo impulsionaram o aumento do tráfego nas rodovias fluminenses - Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 11/01/2024 16:44

São Paulo — O Rio de Janeiro encerrou 2023 com alta acumulada de 8,7% no fluxo de veículos nas rodovias. O aumento no movimento aponta maior tráfego de veículos leves (+8,2%) quanto pesados (+12,2%). Em relação a anos anteriores, o aumento anual observado no tráfego de veículos superou o resultado de 2022 (+4,2%), mas ficou abaixo do crescimento de 2021 (+15,0%). Os dados são do Monitor de Tráfego nas Rodovias, realizado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Entre novembro e dezembro de 2023, o Índice de Tráfego de Veículos nas Rodovias registrou um recuo de 1,7% no fluxo agregado de veículos no estado do Rio de Janeiro. Em termos desagregados, a queda foi maior entre veículos leves (-2,2%) do que entre veículos pesados (-0,6%). Contudo, na comparação com o mesmo mês de 2022, houve crescimento expressivo do tráfego em dezembro (+10,2%), resultado do incremento nos fluxos de veículos leves (+9,5%) e pesados (+15,1%).

Entre os fatores que podem ter contribuído para o crescimento registrados pelos índices de tráfego em 2023, podem ser mencionados: o crescimento da economia brasileira, impulsionando o fluxo de insumos, matérias-primas, produtos agropecuários e industrializados nas cadeias de valor; a melhora no mercado de trabalho, com reflexos em emprego e renda das famílias (o que contribui para decisões de gasto das famílias com viagens e turismo); a queda nos preços dos combustíveis; fatores climáticos, que podem ter contribuído para aumentar o fluxo de veículos para o litoral; e o número de feriados prolongados no ano.



O aumento mais expressivo do movimento de veículos nas rodovias do Rio de Janeiro também pode ter se espelhado em fatores dessa natureza: pela sua vocação natural, a economia fluminense já se beneficia do aumento nos gastos com turismo e viagens das famílias, fenômeno reforçado pela melhora no cenário econômico doméstico, além do calendário e clima favoráveis a essas atividades.

Já as rodovias do estado de São Paulo apresentaram aumento de 3,8% no fluxo de veículos em 2023. O crescimento do movimento nas rodovias paulistas no ano recém encerrado pode ser atribuído tanto ao tráfego de veículos leves (+3,8%), quanto de veículos pesados (+3,3%). Historicamente, o resultado em 2023 foi inferior aos aumentos registrados em 2021 (+7,5%) e 2022 (+6,5%).



Em contraste com o cenário anual, entre novembro e dezembro de 2023 o Índice de Tráfego de Veículos nas Rodovias registrou uma queda de 1,9% no fluxo agregado de veículos no estado de São Paulo. Nesse caso, a queda foi mais expressiva entre veículos pesados (-2,4%) do que entre veículos leves (-0,9%). Por outro lado, em comparação com o mesmo mês de 2022, os índices registraram crescimento do tráfego em dezembro (+2,0%), resultado combinado dos aumentos nos fluxos de veículos leves (+1,7%) e pesados (+3,9%) nas vias.