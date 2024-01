Débitos podem ser parcelados em até nove vezes - Agência Brasil

Débitos podem ser parcelados em até nove vezesAgência Brasil

Publicado 18/01/2024 15:31

Em meio ao período de rematrícula, mais de 2 milhões de estudantes podem negociar suas dívidas com universidades em todo o Brasil a partir da plataforma Serasa Limpa Nome. São 6,2 milhões de ofertas disponíveis para negociação com descontos de até 93% e a possibilidade de parcelamento. Ao todo, são 57 instituições parceiras, como as faculdades das redes Estácio, Anhanguera, Pitágoras, UNIC, Uniderp, Unime e Unopar.



Pesquisa realizada pela Serasa revela que 49% dos entrevistados já tiveram de trancar o curso por causa de dívidas com as universidades. O desemprego foi apontado por 31% dos estudantes como o principal motivo para interromper os estudos, seguido da necessidade de priorizar o pagamento de outras contas (18%) e da redução de renda (15%).



O estudo realizado em parceria com o Instituto Opinion Box ouviu 987 alunos endividados com instituições de ensino: 9 em cada 10 deles afirmaram arcar com as despesas do curso inteiramente sozinhos. Pelo menos metade das dívidas atuais (51%) estão, atualmente, entre R$1 mil e R$ 5 mil.

As dívidas inclusive afetam a capacidade de concentração nas aulas, conforme responderam 19% dos universitários. De acordo com Valéria Meirelles, psicóloga do Dinheiro, a inadimplência pode impactar na vida dos estudantes de forma semelhante aos trabalhadores, já que gera o sentimento de preocupação constante e tira o foco das atividades no dia a dia. “Aos alunos, pode estimular a perda de foco nos estudos e nas provas, além de repercutir na relação com os amigos e nos momentos de lazer, que ajudam a trabalhar suas conexões e a sua saúde mental. É uma situação complicada, pois pode tirar a condição deste estudante de completar a graduação, se formar e se desenvolver na vida profissional como um todo”, explica.



Ainda segundo o levantamento, 43% dos endividados afirmam que desejam quitar a dívida para retomar os estudos e outros 40% querem se livrar das pendências com objetivo de limpar o nome.



De acordo com Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome, a renegociação de débitos deve ser o primeiro passo para retomar a saúde financeira: “Aproveitar as ofertas disponíveis, em um acordo que caiba no orçamento, é uma boa oportunidade também para quem pretende se rematricular e voltar aos estudos em 2024”, diz Aline.



Para conferir as ofertas e condições disponíveis na plataforma da Serasa, os devedores podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar de forma on-line. O processo também pode ser realizado presencialmente nas agências dos Correios espalhadas pelo país.