De acordo com FGV, índices são afetados pelo desempenho do câmbio e pelos valores dos produtos de atacado, como as commodities - Foto: Reprodução/Internet

De acordo com FGV, índices são afetados pelo desempenho do câmbio e pelos valores dos produtos de atacado, como as commodities Foto: Reprodução/Internet

Publicado 22/01/2024 10:55

O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 22, pelo Banco Central mostrou redução na inflação esperada para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) este ano. A mediana das estimativas para o IGP-M em 2024 passou de alta de 4,08% para 4,04%. Há um mês, a projeção era de 4,07%.

Para 2025, a estimativa passou de 4,00% para 3,99%. Quatro semanas antes, o porcentual de aumento esperado também era de 3,99%.

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos valores dos produtos de atacado, como as commodities.