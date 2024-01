Valor médio nacional é de R$ 5,791 por litro - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 22/01/2024 16:30

O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou estabilidade entre os dias 12 e 18 de janeiro, quando comparado com a semana anterior (05 e 11 de janeiro), com valor médio de R$ 5,791 por litro — variação negativa de R$ 0,011. O levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Amazonas (-4,96%), Roraima (-2,57%) e Tocantins (-1,49%).

O aumento mais relevante foi registrado no Distrito Federal (2,80%), apesar disso, a capital brasileira se manteve com o menor preço médio do litro da gasolina, a R$ 5,610; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,849.