Pix se aproxima do cartão de crédito como meio de pagamento preferido pelos consumidoresMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 23/01/2024 12:07

Nas últimas semanas de 2023, as vendas no varejo tiveram um aumento de 738% nas transações via Pix, em comparação ao mesmo período de 2022. Já no volume do total transacionado o crescimento foi de 852%. Os dados são do Giro Varejo, relatório que analisa a movimentação do comércio durante as principais datas comemorativas do ano — elaborado pela Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo, em parceria com o Instituto Propague.

Superando a variação do crescimento do débito, os pagamentos em Pix foram responsáveis por um aumento de 247% no faturamento do varejo físico durante o dia 31 de dezembro. No dia 29, ocorreu o maior faturamento em valor transacionado entre as três principais modalidades de pagamento: crédito, débito e Pix.

“Mesmo com a permanência do crédito como principal escolha na hora das compras, o brasileiro vem modificando seus hábitos e a preferência pelo Pix vem crescendo cada vez mais, muitas vezes, incentivada pelos próprios comerciantes, que buscam estimular o método de pagamento”, comenta Amanda Stelitano, pesquisadora do Instituto Propague.

O relatório Giro Varejo tem como base os dados de clientes da Linx e analisa diversos setores, como postos, mercado de proximidade, moda, meios de pagamento e calçados.