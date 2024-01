ABCasa apresentará as últimas tendências do setor de decoração - Divulgação

Publicado 24/01/2024 14:47

A Associação Brasileira de Artigos para Casa (ABCasa) promoverá a 2ª Rodada de Negócios Nacional durante a ABCasa Fair nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2024, no Expo Center Norte, em São Paulo. A iniciativa reforça o compromisso da entidade em proporcionar mais canais de venda para seus associados, promovendo o desenvolvimento de novos negócios e parcerias.

“Assim como todas as ações desenvolvidas pela ABCasa, as rodadas têm como propósito proporcionar aos nossos expositores associados a chance de se conectarem com compradores de novos setores, como hotelaria, hospitalidade, varejo, festas, bares e restaurantes”, destaca Anderson Passos, diretor executivo da ABCasa.

A ABCasa Fair é uma feira B2B que reúne representantes do setor de Casa e Decór. O evento visa a impulsionar o que há de melhor nesses segmentos.

O evento espera receber mais de 50 mil visitantes entre compradores, profissionais do setor e lojistas de todo o Brasil e exterior. Em sua primeira edição de 2024, a ABCasa Fair promete apresentar as mais recentes tendências e inovações no universo de casa e decoração do Brasil para inspirar e suprir as demandas de estabelecimentos e profissionais.

Além de oferecer oportunidades de negócios, a ABCasa Fair, programada para acontecer entre os dias 4 e 7 de fevereiro, apresenta as inovações no universo de casa e decoração.

As Rodadas de Negócios Nacionais recebem apoio das principais entidades do setor, como a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), a Associação Brasileira Indústria Hotéis São Paulo (ABIH-SP), a Associação Brasileira de Marketing no Varejo-, e a Associação Brasileira dos Compradores para Hospitalidades e Restaurantes (Abrachor).