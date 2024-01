Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 31/01/2024 13:32 | Atualizado 31/01/2024 18:48

A Nutrire, em parceria com a Plastiweber, destaca-se mais uma vez como protagonista na indústria ao adotar uma abordagem inovadora em embalagens. Agora, a empresa utiliza plástico 90% reciclado nos produtos de 1kg, o que não apenas eleva os padrões de sustentabilidade, mas também reforça o compromisso da empresa com a responsabilidade ambiental.

Lucas Rambo, da empresa Plastiweber, pioneira na produção de embalagens e polímeros circulares de alta performance, explica que a Nutrire tem desempenhado um papel crucial na recuperação de mais de 10 milhões de embalagens plásticas da sociedade. “Isso foi possível através do consumo de 228.637,29 kg de embalagens feitas com 90% de plástico pós-consumo, ou seja, proveniente de plástico que já cumpriu sua função e retornou ao processo por meio da reciclagem”, acrescentou.

A sustentabilidade como chave para um futuro próspero e equilibrado não é novidade na Nutrire. “É imperativo que as indústrias, especialmente aquelas que lidam com produtos que necessitam de embalagens, incorporem a preservação do meio ambiente como um dos pilares centrais de sua atuação”, disse o diretor executivo, Gerson Luiz Simonaggio.

Dados do Ministério do Meio Ambiente

Dados do Ministério do Meio Ambiente ressaltam a ameaça significativa do plástico, cuja decomposição leva mais de 400 anos devido à falta de desenvolvimento de enzimas por bactérias e fungos. “Nesse contexto, adotamos uma abordagem proativa ao criar uma economia circular, focada no reaproveitamento dos resíduos já existentes na sociedade, em vez de extrair novas matérias-primas. Essa iniciativa não apenas atende aos desafios ambientais, mas também promove práticas sustentáveis, contribuindo para um futuro mais equilibrado e saudável", conclui o executivo.

DNA sustentável da Nutrire

A responsabilidade ambiental está enraizada no DNA da Nutrire, refletindo-se em práticas sustentáveis em todas as etapas de seus processos. O selo de Empresa Renovável atesta o compromisso, destacando a significativa redução de emissões de CO2 e o uso de energia elétrica proveniente de fontes limpas.

Além das embalagens inovadoras, a Nutrire implementa ações para reduzir seu impacto ambiental. A substituição de copos plásticos por copos de silicone é uma dessas iniciativas, economizando até 3 litros de água por copo produzido.

Energia limpa e reconhecimento internacional

Ao optar por energia limpa, a empresa reduziu 1.166,08 toneladas de CO2, conquistando o selo verde 'Eu sou Eco' da Plastiweber. Esse reconhecimento reforça o compromisso com embalagens plásticas recicladas, produzidas com energia eólica e práticas sustentáveis.

A Nutrire também é associada da Associação de Logística Reversa de Embalagens (Aslore), investindo em cooperativas de catadores e conscientizando os consumidores sobre a correta separação e destinação de resíduos.

Um exemplo do seu compromisso com o meio ambiente são as embalagens da Select by Monello, último lançamento da empresa. Além da alta performance, com elevado valor nutritivo e sabor incomparável, as embalagens são 100% feitas de material reciclável.

A Nutrire acredita que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Junte-se à indústria nessa jornada rumo a um mundo melhor para os pets e o meio ambiente.