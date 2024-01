O INSS simplificou o processo de prova de vida para os segurados - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O INSS simplificou o processo de prova de vida para os seguradosRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 31/01/2024 15:07

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desde janeiro de 2023 não precisam ir ao banco para fazer a prova de vida anual. Cabe ao órgão fazer a comprovação de vida do segurado e não mais o inverso, conforme previso na portaria 1.408. Ou seja, é tarefa do próprio INSS utilizar as bases de dados de órgãos, entidades ou instituições, mantidos ou administrados pelos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e privadas para checar se os segurados estão vivos. Isso é feito com o cruzamento de informações.



Somente em casos em que o INSS não consiga fazer a comprovação de vida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados, é que haverá notificação via aplicativo Meu INSS, Central 135, e/ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada. O beneficiário não precisa adquirir produto ou serviço bancário para provar que está vivo.



No entanto, apesar de não ser mais obrigatória, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores: indo a uma agência da rede bancária ou usando o aplicativo ou site Meu INSS.



Passados 60 dias após as notificações via aplicativo Meu INSS, Central 135, e/ou notificação bancária, não havendo a comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado. Neste período, o segurado pode realizar a prova de vida no aplicativo ou site Meu INSS, rede bancária ou se dirigir à uma agência do INSS.



O que vale como comprovante



- Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso;

- Receber pagamento de benefício com biometria;

- Fazer empréstimo consignado com biometria;

- Ter atendimento presencial em uma agência do INSS;

- Passar por perícia médica presencial ou remota;

- Ser vacinado ou atendido na rede pública ou privada de saúde;

- Fazer cadastro ou recadastro em órgãos de trânsito ou segurança;-

- Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico);

- Emitir ou renovar documentos, como carteira de identidade, passaporte e carteira de trabalho, entre outros;

- Declarar Imposto de Renda;

- Os segurados ainda podem realizar a prova de vida presencialmente, em agências bancárias e unidades do INSS.

Como era



A renovação de senhas (prova de vida) acontecia anualmente nas instituições financeiras pagadoras de benefícios. O procedimento era presencial, com apresentação de documento de identificação com foto a um funcionário ou feito por biometria nos terminais de autoatendimento.



Desde 2020, os segurados também podem fazer a prova de vida por biometria facial. O procedimento é feito por reconhecimento facial, com o uso da câmera do celular do cidadão pelo aplicativo Meu INSS.



Servidores públicos



A prova de vida para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União é feita somente nos aplicativos Sougov.br e Gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é realizado. O procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do servidor/beneficiário.