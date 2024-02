setor de refino de petróleo e biocombustíveis subtraiu 0,45 ponto porcentual (p p.) da variação do índice geral - André Motta de Souza/Agência Petrobras

Publicado 01/02/2024 11:27

A queda de 0,18% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em dezembro foi decorrente de recuos em metade (12) das 24 atividades pesquisadas, segundo dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As quatro atividades com maiores variações, informou o IBGE, foram refino de petróleo e biocombustíveis, cujos preços caíram 4,05% em dezembro ante novembro; indústrias extrativas, com alta de preços de 2,30% na mesma comparação; papel e celulose (+2,01%); e perfumaria, sabões e produtos de limpeza (+1,50%).

O setor de refino de petróleo e biocombustíveis foi destaque em termos de impacto negativo, subtraindo 0,45 ponto porcentual (p p.) da variação do índice geral.

Outras atividades que se sobressaíram foram alimentos, (+0,14 p p.); indústrias extrativas (+0,11 p.p.), e outros produtos químicos (-0,09 p.p).