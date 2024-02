Plano da Volkswagen passa agora a ser de R$ 16 bilhões e foi estendido até 2028 - Ricardo Stuckert

Publicado 02/02/2024 16:14 | Atualizado 02/02/2024 17:30

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou no início da tarde desta sexta-feira, 2, à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Ele participará de cerimônia para oficializar o anúncio de um novo ciclo de investimentos da montadora no Brasil, junto com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o presidente da Volkswagen, Ciro Possobom.

A montadora anunciou na quinta-feira que irá adicionar R$ 9 bilhões ao seu plano atual de investimentos no País, que era de R$ 7 bilhões para o período de 2022 a 2026.

O plano passa agora a ser de R$ 16 bilhões e foi estendido até 2028, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.