Secundo o CNC, o carnaval movimentou mais de R$ 8 bilhões pelo Brasil em 2023Pedro Conforte/Ascom

Publicado 03/02/2024 08:39 | Atualizado 03/02/2024 09:05

Geração de empregos, comércio aquecido, boas vendas e hotéis lotados. A expectativa para o Carnaval 2024 é bem positiva. No ano anterior, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data movimentou mais de R$ 8 bilhões pelo Brasil. A promessa para este ano é ainda melhor. A pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), aponta que os estabelecimentos devem faturar até 15% a mais em comparação a folia de 2023.



Como impulsionar as vendas?



O especialista em vendas e gestão empresarial e CEO da consultoria MR16, Marcelo Reis, dá uma série de dicas para impulsionar as vendas no carnaval, do pequeno ao grande varejista: “Entender como a região do negócio é útil aos turistas e consumidores é fundamental. É um local que atrai crianças e famílias? Ou apenas foliões? O público usualmente busca pular o carnaval ou descansar? Estas perguntas são importantes para um bom planejamento de produtos e serviços aderentes ao público. O maior erro é o varejista ou o lojista querer adivinhar ou mesmo forçar que seus produtos sejam bem recebidos por um público que busca outra coisa”.



Segundo o especialista em vendas, os setores que tiverem ligados ao turismo têm uma boa margem de vendas, desde o transporte até o hoteleiro, passando pelo comércio. “Mesmo locais que não tenham tão forte o carnaval como atração, acabam atraindo turistas que justamente querem mais tranquilidade e aproveitar este período para descansar, ou seja, não apenas as cidades carnavalescas ganham, as outras podem ter um período bom de vendas. Outros setores, como o de supermercados, também têm um momento positivo, pois a demanda é alta por bebidas e alimentos”, explica Reis.



Na visão do CEO da MR16, o carnaval tem um apelo local, o turista fica bastante sensibilizado com o comércio popular, com as tradições e crenças, fazendo com que as vendas de produtos da própria região sejam bem aceitas e muito procuradas.



Folia econômica



Os foliões querem aproveitar desde o primeiro minuto do carnaval até o último segundo da quarta de cinzas, mas é preciso contar com dinheiro no bolso. O CEO da consultoria MR16 afirma que planejamento é primordial.



“O carnaval é uma festa popular com muitos blocos de rua que são gratuitos, então, é um momento em que o folião programado pode gastar muito pouco e aproveitar muito. O ideal é sempre planejar aonde ir, se é bom levar sua bebida ou comprar no local, qual a melhor rota e transporte para chegar a cada ponto e, lembrar que as melhores fantasias são aquelas, que muitas vezes são criadas pelo próprio folião, com sátiras do momento”.



Aos que buscam festas, blocos e até hotéis mais exclusivos, a sugestão é não só se organizar, mas, também, se antecipar ao máximo a afim de conseguir bons preços nos primeiros lotes. “Ou esperar até a última hora, pois tem sempre aqueles que desistem e acabam passando adiante por bons descontos seus lugares e ingressos. Ou seja, tem que ter planejamento para comprar com antecedência ou sangue frio para esperar até a última hora”, afirma o especialista.



Empregos temporários



A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta que o carnaval vai gerar mais de 70 mil empregos temporários. É a oportunidade de mostrar serviço e buscar uma efetivação.



“As vagas temporárias são sempre boas oportunidades de entrada em qualquer empresa, mas o trabalhador precisa ter o direcionamento que precisa se esforçar, entender o que está fazendo e se destacar. A maioria dos colaboradores temporários não entra com garra, encara realmente como algo que será de curta duração e desperdiça a oportunidade de se mostrar e se efetivar na posição. O mercado de trabalho está muito concorrido e qualquer demonstração de que pode fazer a diferença positivamente é um bom gatilho para começar o ano com um emprego definitivo”, explica Marcelo Reis.