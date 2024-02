Setor culpa importações pelas demissões - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 04/02/2024 21:55

O setor calçadista fechou 20,75 mil postos de trabalho em 2023, maior volume de demissões desde 2020, durante a pandemia, quando a atividade perdeu 23 mil vagas, segundo a Associação Brasileiras das Indústrias de Calçados (Abicalçados). As empresas do ramo encerraram o ano com 275,58 mil trabalhadores, 7% a menos do que em 2022.

Segundo o presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, o setor sofreu impacto do desaquecimento da economia internacional, com queda nas exportações, e também do aumento das importações de calçados da Ásia.

Em 2023, as importações somaram 28,36 milhões de pares e US$ 442,73 milhões, altas de 9,8% e 20,6%, respectivamente. Segundo a Abicalçados, esses números não incluem as importações via compras em plataformas digitais.

"Já alertamos o governo sobre a concorrência desleal e os seus impactos, mas até agora nenhuma atitude foi tomada", afirmou Ferreira.