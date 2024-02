Cerveja é considerada a bebida mais popular no Carnaval - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 06/02/2024 09:55 | Atualizado 06/02/2024 10:30

O Carnaval não mexe só com a cabeça e a alegria dos milhões de foliões que saem às ruas durante a festa mais popular do Brasil. Para curtir a folia, também é preciso pôr a mão no bolso. Este ano, alguns itens consumidos durante as festividades subiram bastante de preço. A cerveja, por exemplo, considerada a bebida mais popular da festa, teve um aumento de 5,29% no último ano.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o período de 12 meses até dezembro de 2023, medido pelo IBGE, indica uma alta de 4,62%, o que significa que os preços em geral estão mais altos, ainda que alguns itens e setores específicos tenham registrado algumas quedas em específico.



''O Carnaval de 2024 chegou com a animação de sempre, mas os foliões precisam se preparar para encontrar preços diferentes do ano passado. Mas com planejamento e pesquisa, você pode aproveitar o Carnaval de 2024 sem gastar muito'', afirma a economista e professora da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Nadja Heiderich.



A professora da FECAP listou os itens e serviços populares no Carnaval que mais subiram em 2024.



Alimentos

Carnes em geral: As carnes em geral, incluindo a carne bovina, tiveram uma queda de 9% em média. A queda se deve à maior oferta de carne no mercado, devido ao aumento da produção e à redução das exportações.



Bebidas alcoólicas: As bebidas alcoólicas em geral, incluindo a cerveja, tiveram um aumento de 11,41%.



Cerveja: A bebida mais popular do carnaval teve um aumento de 5,29% no acumulado de 12 meses, segundo o IPCA. O aumento se deve à alta do preço do milho, principal ingrediente da cerveja, e também à alta do dólar, que encarece os insumos importados.



Refrigerante: O refrigerante, outro item popular no carnaval, teve um aumento de 6,74%. A alta do dólar e a alta do preço do açúcar, outro ingrediente importante, são os principais motivos.



Transporte



Passagens aéreas: As passagens aéreas para destinos turísticos subiram em média 47,24% em relação ao ano passado, segundo o IBGE. A alta demanda e a alta do preço do petróleo são os principais fatores para o aumento.



Passagens de ônibus: As passagens de ônibus também subiram, mas em menor proporção, com alta de 10%. A alta do preço do diesel e a alta da demanda são os principais motivos.



Dicas para economizar no Carnaval



Pesquise preços: Pesquise preços de alimentos, bebidas e outros itens em mais de um local antes de comprar.



Leve sua própria comida e bebida: Se possível, leve sua própria comida e bebida para o carnaval, para evitar pagar preços altos nos locais de folia.



Opte por transporte público: Utilize o transporte público para se locomover durante o carnaval, para evitar pagar preços altos de táxis ou carros de aplicativo.



Considere outras opções de transporte: Se possível, considere outras opções de transporte para viagens longas, como viagens de carro ou ônibus.