Na comparação com dezembro de 2022, turismo no Brasil cresceu 1,4% no mesmo período de 2023 - Divulgação

Publicado 09/02/2024 10:55

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 1,4% em dezembro ante novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano de 2023, as atividades turísticas avançaram 6,9%.

O segmento opera 3,6% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 3,7% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com dezembro de 2022, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 1,4% em dezembro de 2023, 33ª taxa positiva seguida.