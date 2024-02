Ações serão focadas, segundo a pasta, no fortalecimento da aviação comercial - Divulgação/Infraero

Publicado 21/02/2024 09:25

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) reuniu nesta terça-feira, 20, os presidentes das 12 concessionárias que administram 59 aeroportos brasileiros. O encontro serviu para o governo federal e administradores aeroportuários discutirem as prioridades para a alocação de R$ 20 bilhões previstos para serem investidos pelas concessionárias nos próximos anos.

As ações serão focadas, segundo a pasta, no fortalecimento da aviação comercial, na ampliação de rotas regionais e internacionais e em melhorias nos terminais concedidos à iniciativa privada.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o diálogo com os gestores dos aeroportos reforça o compromisso do governo de contar com a parceria privada para promover aos brasileiros melhores serviços e maior oferta de voos.

"No último ano, conseguimos um crescimento acima de dois dígitos na aviação. Até 2026, nosso objetivo é que a aviação brasileira transporte mais 140 milhões de passageiros", afirmou Costa Filho.