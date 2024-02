Doces de chocolate são tradicionalmente vendidos na Páscoa - Reprodução

Publicado 29/02/2024 10:39

A pouco mais de um mês para a Páscoa, os preparativos para as vendas até a festividade já estão avançados na empresa de Flávia Regina Salomão, 53 anos, de Belo Horizonte (MG). A microempreendedora individual é dona da Doces Palhas, negócio especializado na produção do doce de origem italiana. Segundo a empresária, esta é a época do ano em que a confeiteira atinge o seu melhor faturamento – no ano passado, ela faturou R$ 7 mil com seus produtos. Para 2024, a expectativa é de um aumento entre 50% e 100% nas vendas.



"A minha expectativa para a Páscoa deste ano é de boa para ótima. O ovo artesanal é muito bem-visto, tem o seu espaço e tenho trabalhado para conquistar minha clientela", comenta a confeiteira, que está há sete anos no mercado e ainda complementa a renda com cursos presenciais sobre empreendedorismo, produção de chocolates e palhas italianas.



A alta nas vendas que Flávia percebe nesta época do ano também é registrada em toda a cadeia produtiva do setor. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o consumo do produto atingiu 3,6 kg/por pessoa em 2022, contra 3,2 kg em 2021 – um aumento de 10%. A expectativa para a Páscoa de 2024, segundo a entidade, é de continuidade no crescimento das vendas.



A abertura de negócios no setor também foi expressiva, mantendo uma constância nos últimos anos. De acordo com o levamento realizado pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal, o Brasil registrou a abertura de uma média de 1,7 mil novas empresas de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates nos últimos cinco anos e aproximadamente 4,3 mil novas empresas especializadas no comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes no mesmo período.



"Temos notado que os clientes deste segmento estão procurando produtos mais saudáveis e estão ficando mais exigentes. Verificamos como tendência a busca por produtos de alta qualidade, com maior concentração de cacau e menos industrializados. Além disso, ingredientes diferenciados, como o caramelo salgado e pistache, e experiências multissensoriais estão fazendo a diferença", afirma o analista de competitividade do Sebrae Vicente Scalia.



Para este ano, a aposta de Flávia Regina são os kits confeiteiros com ovos surpresas para as crianças, os ovos com cascas diferenciadas (brownie, cookie, palha italiana, torta de limão, de morango e leite em pó), além do ovo de colher (metade do ovo recheada).

"Esse veio para ficar", afirma. "No meu cardápio também tenho o kit para degustação, que é formado por seis ovos de 50 gramas com vários recheios, os miniovos para dar de lembrancinha e as super barras. Além disso, faço as cascas do ovo e vendo para aquelas confeiteiras que estão começando agora ou não querem gastar tempo na produção", explica.



Confira o comportamento na abertura de novos negócios no setor:



Fabricação de produtos derivados do Cacau e Chocolates:

- 2023: 1.533

- 2022: 1.682

- 2021: 2.323

- 2020: 1.793

- 2019: 1.527



Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes:

- 2023: 4.342

- 2022: 4.656

- 2021: 4.389

- 2020: 3.790

- 2019: 4.558



Dicas



Ainda dá tempo de pensar em algumas iniciativas que podem ajudar a aumentar as vendas neste período que é considerado o mais importante para as empresas desse segmento. Pensando nisso, o Sebrae preparou algumas dicas. Confira!



Conheça bem seus clientes

É importante saber quem é seu público-alvo, como você deseja atingi-lo e entender as suas preferências. Para isso, é fundamental ouvir constantemente as expectativas do seu cliente. Abra canais para que o seu consumidor possa conversar diretamente com você. Realize consultas, entrevistas ou pesquisas de modo a antecipar novas tendências.



Foco na qualidade

Sabe aquela máxima do boca a boca? Então fique atento à qualidade do seu produto, pois ele te ajudará a crescer e a conquistar mais clientes. Trabalhar com chocolate não é para iniciantes, então é preciso ter atenção aos processos de fabricação.



Divulgação

Se possível, faça umas boas fotos para o cliente começar a comer o chocolate com os olhos, destacando a qualidade dos produtos. Não deixe de investir nas redes sociais.