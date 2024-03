Safra recorde de milho e de soja contribuíram positivamente para o bom resultado do PIB em 2023 - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 01/03/2024 11:10

Dez das doze atividades econômicas registraram crescimento em 2023, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com base em dados das suas Contas Nacionais. O órgão divulgou nesta sexta-feira, 1, o r esultado do PIB de 2023, com crescimento de 2,9% ante 2022 . O PIB do quarto trimestre de 2023 cresceu 2,1% ante um ano atrás.