Dois terços das pessoas preferem o comércio digital por acreditar que possui melhores preçosFreepik

Publicado 04/03/2024 11:19

Estudo realizado em 2023 pela Associação Brasileira de E-commerce (Abracom) revelou que o Brasil tem hoje mais de 930 mil lojas virtuais e a maioria chegam a receber aproximadamente 10 mil visitas mensais. Isso significa que para os players obterem visibilidade no buscador, não dependem da relevância da marca, e sim, do posicionamento nos buscadores, principalmente no Google, que é o mais acessado no Brasil e no mundo.

Em uma entrevista coletiva com especialistas da gráfica online GIV, que oferece serviços gráficos 100% virtual, coordenador de mídias e performance da gráfica, Rodrigo Barroso, conta que tem criado diversas estratégias em parceria com a equipe de conteúdo e designers gráficos para aumentar o ranqueamento do site na busca orgânica do Google, usando estratégias de palavras-chave junto com imagens atrativas e conteúdos relevantes, com isso o ranqueamento cresceu em torno de 39% nos últimos 12 meses.

E, além do posicionamento nos buscadores, outros fatores são relevantes para um consumidor digital. Um levantamento feito pela State of Search Brasil em parceria com a Opinion Box, sobre a jornada de compra do cliente digital, aponta que cerca de 86% dos brasileiros buscam lojas online para obter informações detalhadas sobre o produto, antes de efetivar a compra, e quase 71% dos clientes preferem pesquisar o produto previamente na loja física para depois efetivar a compra online.

A State of Search Brasil chega inclusive a detalhar na pesquisa que, 25% dos consumidores acessam sites, lojas ou redes sociais dos concorrentes para fazer um comparativo do produto antes da compra. E ainda cerca de 65% desistem da compra por falta de informações mais detalhadas sobre o produto

Com base nesses dados, Victor Nakamura, coordenador de marketing da GIV Online, explicou na coletiva que a empresa procura usar todos os recursos possíveis para sanar as dúvidas do cliente, com descritivos esclarecedores, videotutorial, vídeos de produtos e com opções de canais de atendimento

Além disso, a State também mostra que uma média de 77% preferem conferir as descrições dos produtos com textos mais curtos e seguidos de imagens. E para corroborar com esses dados estatísticos, a análise destaca uma média de 72% dos que têm preferência por imagens, 67% por vídeos curtos e 48% por artigos.

Ainda nessa pesquisa, a State of Search Brasil mostra que 74% dos que usam o buscador online para realizar a compra diretamente no site, e quase 48% compram em plataformas de marketplaces, além de fazer o uso do Instagram para também realizar compras.

A State of Search Brasil também aponta que 74% acabam desistindo da compra por não confiar tanto na reputação do site ou da empresa, e uma média de 75% desiste de finalizar a compra por questões do frete, seja com relação aos prazos ou valores.

Nesta entrevista, o especialista em logística, Thiago Manso da GIV detalha a importância de estratégias assertivas de frete como forma de atrair o público-alvo

"Hoje nossa gráfica além de ter mais de 4000 balcões de retirada, tem serviços de frete delivery, parceria com dezenas de transportadoras e possibilidades de entrega rápida. Inclusive, podemos aliar preços e prazos competitivos, podendo chegar a um frete grátis, dependendo da região", explica

E para o Think With Google, a aplicação de frete grátis, campanhas de descontos, preços atrativos, facilidades de pagamento e prazos de garantia dos produtos, são fatores decisivos para finalizar uma compra

O Relatório de Tendências do Varejo 2024 do Opinion Box aponta também que uma média de 63% preferem o e-commerce porque acreditam que essas plataformas oferecem os melhores preços. E, cerca de 77% dos clientes brasileiros acham melhor a integração entre as lojas físicas e online.

A análise da Octadesk em parceria com o Opinion Box mostra que 85% dos consumidores brasileiros fazem ao menos uma compra online por mês, enquanto 62% realizam em torno de duas a cinco compras mensais pela Internet.

E a pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) revela um perfil de cliente que é bem adepto às compras online. Esse estudo relata que cerca de 58% conseguem preços mais atrativos em plataformas online, ao invés de lojas físicas. Quase 57% ressalta a praticidade de comprar online, sem ter que se dar ao trabalho de sair de casa e 56% acreditam que há descontos exclusivos para compras feitas online, o que acaba se tornando um chamariz para as vendas

Ao analisar essa pesquisa, o coordenador de marketing da GIV reforça um outro ponto decisivo para o cliente concluir uma compra.

"Tenho observado que o perfil do consumidor digital se tornou cada vez mais amadurecido, consciente e prático. Ou seja, o cliente sabe a importância de ter acesso a um site que oferece segurança cibernética, facilidade de navegação e escolha de produtos, e também espera um checkout otimizado no site. É um conjunto de fatores que define o comportamento atual de um cliente digital", conclui o especialista.