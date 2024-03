Resultado do setor primário foi informado pelo Banco Central nesta quinta-feira, 7 - Reprodução

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou superávit primário de R$ 102,146 bilhões em janeiro, após resultado negativo de R$ 129,573 bilhões de dezembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 7.

O resultado de janeiro foi o melhor desempenho das contas consolidadas do país para o mês na série histórica do BC, que foi iniciada em 2001. Em janeiro de 2023, houve superávit primário de R$ 99,012 bilhões. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O resultado primário consolidado de janeiro veio acima da mediana superavitária de R$ 98,30 bilhões apurada pela pesquisa do Projeções Broadcast. O intervalo das projeções de analistas do mercado financeiro, todas superavitárias, iam de R$ 78,8 bilhões a R$ 105,3 bilhões.

No primeiro mês do ano, o resultado fiscal foi composto por um superávit de R$ 81,283 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado positivamente com R$ 22,514 bilhões em janeiro. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 19,736 bilhões, os municípios tiveram resultado positivo de R$ 2,778 bilhões. As empresas estatais registraram déficit de R$ 1,651 bilhão no mês.

12 meses até janeiro

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 245,990 bilhões em 12 meses finalizados em janeiro, informou o Banco Central. Em porcentual do Produto Interno Bruto (PIB), o déficit é equivalente a 2,25%. Até dezembro, o déficit acumulado era de R$ 249,124 bilhões (2,29% do PIB).

O resultado fiscal negativo em 12 meses até janeiro é composto por um déficit de R$ 262,654 bilhões do Governo Central (2,40% do PIB). Já os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um saldo positivo de R$ 18,421 bilhões (0,17% do PIB) no período. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 29,964 bilhões, os municípios apresentaram um déficit de R$ 11,543 bilhões em 12 meses. As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 1,757 bilhão no período.