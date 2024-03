Preço dos chocolates subiu com relação a 2023, mas mercado espera crescimento de vendas - Saulo Junior/Agência O Dia

Preço dos chocolates subiu com relação a 2023, mas mercado espera crescimento de vendasSaulo Junior/Agência O Dia

Publicado 10/03/2024 05:00

Com o salário em mãos, os cariocas já começam a pensar a em comprar os famosos ovos da Páscoa para celebrar o feriado no fim do mês. No entanto, é preciso ter bastante atenção na hora de comprar o produto, já que muitas vezes o mesmo chocolate apresenta grande variação de preço de um mercado para outro.

Os ovos de algumas marcas tradicionais podem ser encontrados nos Supermercados Guanabara e Mundial a um preço mais acessível. Para os fãs de chocolate branco, o Lacta Laka, de 175g, sai no Guanabara por R$ 46,90. Enquanto isso, o Lacta Óreo, de 257g, é comercializado por R$ 51,98.

Outra marca tradicional, já com um valor um pouco mais elevado é o KitKat, de 332g, que sai por R$ 69,80 no mesmo estabelecimento. Para se ter uma ideia, o mesmo doce está sendo comercializado por R$ 99,00 na rede Zona Sul.

fotogaleria

Por outro lado, o Mundial tem ofertas interessantes de diferentes faixas. Os ovos Ferrero Rocher, de 225g, e Ferrero Rocher Collection, de 241g, saem por R$ 93,95. No Prezunic, por exemplo, o Ovo Ferrero Rocher, de 225, foi anunciado por R$ 109,99.

O tradicional Kinder Ovo, de 100g, é vendido na rede por R$ 66,80, enquanto o de 150g sai por R$ 83,95.

O doce no formato oval das marcas Prestígio, de 225g, e Nestlé Classic, de 199g, custam R$ 46,70, enquanto o Galak, de 199g, sai por R$ 46,30.

fotogaleria

O Diamante Negro teve um preço mais baixo na Americanas, com R$ 44,99 etiquetado. Pelo mesmo valor, o Prezunic anuncia o ovo do Sonho de Valsa, de 277g.

A Americanas também tem uma linha de ovos mais em conta. A varejista comercializa itens das marcas D'elicce, Choco Milk e Arcor por R$ 12,99 ou R$ 19,99, a depender de tamanhos e sabores.

fotogaleria

Pensando nessas disparidades, o educador financeiro Fernando Lamounier explicou a importância de pesquisar os menores preços, mas alerta que o consumidor fique às despesas, avaliando se compensa comprá-lo.

"O consumidor deve buscar pelas melhores ofertas dentro do seu bairro, evitando, assim, despesas com estacionamento, combustível, locomoção, entre outros. A partir do momento em que outras despesas são inseridas na compra, a oferta deixa de ser atrativa".

Há também ovos em faixas de preço elevadas, sendo considerados um luxo gastronômico. No site da Kopenhagen, o ovo mais caro disponibilizado custa R$ 415,90, chamado Ovo da Páscoa Deluxe, de 755g.

Ovo luxuoso da Kopenhagen é vendido por mais de R$ 400 Divulgação

Produzir chocolate ficou mais caro

Na última semana, o preço do cacau voltou a bater recorde na bolsa de valores de Nova York com os contratos tiveram uma alta de 3% e 4%, alcançando a marca de US$ 6.218 (R$ 30.702) por tonelada. A fruta é a principal matéria-prima para a produção de chocolates.

O aumento do insumo ocorre desde o ano passado e já impacta o valor final do produto. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço médio do chocolate — seja os tradicionais ovos de Páscoa, barras ou caixas de bombom — aumentou cerca de 3,8% em relação ao ano de 2023.

Mercados seguem otimistas apesar do aumento

Segundo o IBGE, o crescimento das vendas do feriados religioso deverá figurar na casa dos 4,5% em comparação ao mesmo período de 2023. Para o instituto, o cenário para as vendas da Páscoa nesse ano é positivo, principalmente pela soma de muitos fatores.

O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), Fábio Queiróz, avalia como positivo para o varejo o atual momento. "A injeção de crédito e a melhoria no poder de compra da população são os principais combustíveis para as vendas da Páscoa. Os supermercados estão ansiosos para fechar o período com números positivos. A oferta de diferentes tamanhos e marcas, vai propiciar que os clientes tenham a possibilidade de optar pelos ovos de Páscoa que melhor lhe atendem", explica Queiróz.

Alternativa para os jogos

Apesar de haver ofertas interessantes de ovos da Páscoa, não são todos que pretendem comprar o doce. Muitos acham que vale mais a pena comprar doces caseiros com o mesmo valor do que seria gasto com o chocolate em formato oval. É o caso de Rodrigo Miranda, estudante de Medicina.

"Gosto muito dos ovos, mas para mim é melhor comprar os doces caseiros. Nem sempre é tão caro quanto os ovos de Páscoa. Se você gastar com doces caseiros, o que gastaria com um ovo de marca, acaba comendo bastante e algo bem gostoso. Além disso, ainda ajuda as pessoas que fazem esses doces", relatou.

O analista financeiro Lucas Galvão é mais um que vai aderir à compra de doces artesanais para a Páscoa. Ele cita questões financeiras, mas também um gosto pessoal.

"Uma das razões é a questão do elevado preço dos ovos de marca. Outro motivo é que eu acho os ovos artesanais mais gostosos também", opinou.

Já a estudante de Educação Física Giovana Mafra até cogita fazer a compra dos ovos, mas vai analisar bem os preços.

"Se eu for comprar os ovos mesmo vou tentar equilibrar o preço e a preferência. Gostaria muito, mas talvez não vá, por conta do preço. Talvez barras de chocolate, que estão mais em conta, sejam uma alternativa".

fotogaleria

*Os preços foram pesquisados na quarta-feira (6).