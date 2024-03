Programa é oportunidade para estudantes que desejam entrar no ramo de óleo e gás - Divulgação

Programa é oportunidade para estudantes que desejam entrar no ramo de óleo e gásDivulgação

Publicado 20/03/2024 13:44

A Pré-Sal Petróleo (PPSA), estatal que regulamenta contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural nos campos do pré-sal lançou, pela primeira vez, um programa de estágio de forma unificada. O processo seletivo, iniciado na última segunda-feira (18), segue até o dia 1º de abril, e as inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo site do CIEE. A empresa, que tem sede no Centro do Rio, disponibilizou 14 vagas presenciais em diversas áreas, com bolsas que podem chegar a R$ 1.843,00.

O período de estágio pode ser de 6 ou 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, caso haja interesse do gestor e do estudante. Serão aceitos alunos dos cursos de Administração de empresas, Ciência da Computação, Ciências contábeis, Ciências políticas, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Geofísica, Geologia, Letras, Secretariado e Sistemas de Informação.



Quem se interessar em participar do processo seletivo, deve se cadastrar e enviar o currículo para o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que é o agente contratado para operacionalizar o programa. Na sequência, a instituição selecionará três candidatos para cada vaga. Depois disso, os estudantes serão convocados para uma entrevista com o gestor da área para a qual ele está concorrendo, que irá definir o novo estagiário da empresa.

Os estágios serão de 4 a 6 horas e as bolsas variam de R$1.285,00 a R$ 1.843,00, além de auxílio transporte.

Segundo a Presidente Interina e Diretora Técnica da empresa, Tabita Loureiro, ao estagiar na PPSA os estudantes terão a oportunidade de aprender com profissionais qualificados e atuar em uma empresa pública gestora de contratos de grandes ativos no setor de petróleo e gás natural.





"Esperamos contribuir para a carreira destes jovens em formação. É uma troca. Aqui, temos profissionais muito qualificados para transmitir conhecimento e auxiliar na formação destes jovens. Por outro lado, a entrada desses estudantes na PPSA, cheios de ideias e vontade de aprender, ajudam a impulsionar o nosso trabalho. Estamos muito animados com este processo", disse ela.Para fazer inscrição basta clicar neste link

Serviço

A PPSA fica na Avenida Rio Branco, nº 1 – 4º andar – Centro

Contato: (21) 3513.7701