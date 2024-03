Quadra da Imperatriz Leopoldinense irá receber cursos - Divulgação

Quadra da Imperatriz Leopoldinense irá receber cursosDivulgação

Publicado 20/03/2024 08:52 | Atualizado 20/03/2024 08:57

Rio - Atual vice-campeã do Carnaval carioca, a Imperatriz Leopoldinense, em parceria com o programa "Mulheres Mil", do Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia do Rio de Janeiro, vai oferecer cursos gratuitos para mulheres vulneráveis acima de 16 anos. As interessadas terão duas modalidades disponíveis: marketing digital e organização de eventos. Além disso, as alunas receberão um auxílio de R$ 20 por dia, dados pelo Instituto.

As inscrições, abertas até esta quarta-feira (20), são realizadas na quadra da escola, em Ramos, das 10h às 17h. As aulas também irão ocorrer no local.

"A gente entende o papel da escola de samba na formação das pessoas e na cidadania", afirma o diretor executivo da Imperatriz, João Felipe Drumond.

A quadra da Imperatriz fica na Rua Professor Lacé, 235, em Ramos, Zona Norte do Rio. Mais informações estão disponíveis através do e-mail: coordenadorbolsaformacao@ifrj.edu.br